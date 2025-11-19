«Proposta realista»
Els abocadors catalans, al límit de la seva capacitat: "És necessari incinerar més escombraries"
Un informe elaborat per les escoles d’enginyers proposa construir noves incineradores per aconseguir reduir la quantitat d’escombraries que acaba en dipòsits controlats
Guillem Costa
Les actuals infraestructures de gestió de residus estan al límit i són deficitàries. Aquest és el diagnòstic de les escoles d’enginyers i economistes, que adverteixen que d’aquí a uns cinc o sis anys, els dipòsits existents arribaran al final de la seva vida útil. Davant aquesta situació, proposen redoblar la incineració de residus creant dues noves plantes d’avaluació energètica.
«Aquest tipus d’infraestructures aporten solidesa al sistema, permetran dipositar només un 10% del pes dels residus municipals als abocadors i, a més, produeixen energia neta», afirma Jordi Payet, coordinador del grup de treball de residus de les escoles d’enginyers industrials i de camins. L’expert considera que el model està estancat i que s’ha d’instaurar un nou sistema més flexible i sostenible.
De cara al 2035, la Generalitat s’ha proposat, tal com exigeix la normativa europea, que només un de cada 10 quilos d’escombraries acabin en un dipòsit controlat. Per aconseguir-ho, el Govern preveu millorar la taxa de reciclatge i també incrementar lleugerament la incineració (fins al 25%). No obstant, l’observatori dels col·legis professionals afirma que amb aquest percentatge no n’hi haurà prou i suggereix construir dues noves incineradores.
Model europeu
En el dia d’avui, a Catalunya n’hi ha quatre: una a Mataró, una a Tarragona, una a Girona i la de Sant Adrià de Besòs (Tersa). Segons els enginyers, una de les noves plantes s’hauria d’instal·lar a l’entorn metropolità. «No es tracta d’un caprici, sinó de l’únic camí per poder complir els objectius, sent realistes», opina l’enginyer Ignasi Samper. A Espanya hi ha 11 incineradores. Altres països, en canvi, en tenen moltes més: 91 a Alemanya,116 a França i 36 a Itàlia.
«Aquest context ens indica el rumb que ens convé», diu Samper. «Les incineradores contaminen menys i estan acceptades, en canvi ningú vol nous abocadors», afegeix. L’Executiu català, de fet, ha anunciat el tancament progressiu d’aquests cementiris de residus, a més d’un projecte per extreure’n biogàs renovable.
Payet explica que les noves incineradores no tenen per què estar liderades per l’Administració: «Pot ser un promotor privat, perquè aquí mai hem volgut apostar per aquest model, però si no ho fem ens veurem forçats a exportar residus a l’estranger i potser ningú els voldrà». S’ha d’assenyalar que els residus municipals suposen 3,8 milions de tones anuals, però els rebutjos industrials ascendeixen a 3,6 milions de tones, mentre que el sector industrial genera més de sis milions de tones.
Subscriu-te per seguir llegint
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa