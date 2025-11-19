Les infraccions de camions i furgonetes a les Catalunya central, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal
Aquest dimecres s'ha muntat un control a l'autovia A-2, a l'altura del Bruc
Regió7 / ACN
El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa aquest mes una campanya de control i vigilància de camions i furgonetes a diferents carreteres catalanes. L'objectiu és reduir la sinistralitat amb l'augment d'aquests vehicles pel Black Friday i els dies previs al Nadal. Un dels controls s'ha muntat aquest dimecres al matí a l'autovia A-2 a l'altura del Bruc (Anoia). "El que controlem sobretot són les hores de conducció i descans", detalla Xavier Álvarez, capo-ral del Grup de Transports de la Regió Policial Central. El mínim són 9 hores de descans perquè "estiguin en les condicions òptimes a la carretera", detalla. Els incompliments poden comportar diferents sancions i, en el pitjor dels casos, la prohibició de circular.
"La immobilització del vehicle és el que més mal els fa als conductors, però prioritzem la seguretat a la carretera i no pas que continuïn conduint", explica a l'ACN el representant de l'àrea de trànsit a la regió. Alguns conductors solen portar un altre camió per fer la substitució amb l'objectiu de "moure ràpidament la mercaderia". Amb l'augment del comerç electrònic també ha augmentat la circulació de vehicles de menys de 3.500 kg (furgonetes).
Un dels controls que es fan aquest dimecres és a l'autovia A-2, una de les vies estratègiques que controlaran amb dispositius com aquest. "És una carretera principal, que comunica Madrid amb Barcelona i on hi ha un gran flux de trànsit amb les comarques de Ponent". Això fa que hi hagi "molt moviment de camions i furgonetes", remarca Álvarez.
El dispositiu d'aquest dimarts a l'A-2 al seu pas pel Bruc és el que s'anomena un "control integral", segons ha detallat Álvarez. D'una banda, s'ha instal·lat un radar i, de l'altra, també s'ha col·locat un aparell nou que es diu DRSC. Aquest instrument permet fer una lectura remota dels tacògrafs dels camions i examinar fins a 25 ítems, com ara el temps de descans, si el vehicle circula correctament o si està manipulat. El caporal de Trànsit a la regió Central assegura, però, que cada cop troben menys incidències, tot i que la falta d'hores de descans és encara una de les infraccions més habituals. Quan aturen el camió, també fan les proves d'alcoholèmia i el test de drogues si l'agent ho creu necessari.
En els punts de control, els efectius de trànsit fan inspeccions, tant dels vehicles com dels conductors. L'objectiu és reduir el nombre de morts i de ferits greus en accident de trànsit; garantir la seguretat en la mobilitat d'aquest tipus de vehicles i de la resta d'usuaris de la via; augmentar la percepció de control sobre aquests tipus de vehicles, per tal d'evitar la competència deslleial al sector del transport, i denunciar les infraccions en matèria de trànsit i transports detectats. Per Álvarez, campanyes com aquestes es fan durant tot l'any. "Volem treure de la carretera aquells conductors que no han descansat bé", afegeix.
Segons els Mossos, la conducció de camions i furgonetes no es fa de la mateixa manera que la d'un turisme. El comportament dinàmic dels vehicles és diferent, especialment quan van carregats. Això fa que hi hagi una major incidència de sortides de la via i bolcades per la càrrega excessiva, la mala estiba d'aquesta i l'excés de velocitat.
Un total de 17 víctimes mortals
Segons dades del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any han mort 10 ocupants de camions i 7 de furgoneta en accident de trànsit en zona interurbana. En el mateix període de l’any passat van perdre la vida 5 camioners i 9 conductors de furgoneta. En la mateixa campanya policial de l’any passat, es van efectuar en una setmana 433 controls policials a camions i furgonetes, es van imposar 1.570 denúncies i 22 vehicles van ser immobilitzats.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa