Catalunya commemora 50 anys en llibertat amb sis actes descentralitzats
La delegació del Govern a Catalunya i les diferents subdelegacions impulsen a Catalunya una commemoració centrada en “conèixer el passat per construir el futur” i el diàleg entre generacions
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, assegura que “celebrar 50 anys de llibertat no és només recordar, és renovar el nostre compromís amb la democràcia, els drets i la convivència
Regió7
La delegació del Govern en Catalunya, juntament amb les subdelegacions del Govern a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, han presentat una agenda d’actes descentralitzats en el marc de la campanya ’50 anys d’Espanya en llibertat’, una iniciativa del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Aquesta iniciativa, impulsada pel Comissionat per la commemoració de l’efemèride, posa el focus en la memòria democràtica i la importància de defensar i ampliar els drets que avui gaudim, des del respecte a la diversitat i la pedagogia cívica entre generacions.
Sis actes per posar en valor la memòria
Els actes, que tindran lloc a Tarragona, Corbera d’Ebre, Barcelona, Girona i Lleida, volen generar espais de reflexió col·lectiva sobre el recorregut històric de Catalunya des de la foscor de la dictadura fins a la llum d’una societat lliure, plural i cohesionada.
Com destaca el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, “no estem celebrant una efemèride nostàlgica, sinó fent un exercici de pedagogia democràtica. Venim de la foscor, dels silencis i la repressió. Els 50 anys de democràcia són una responsabilitat compartida perquè la llibertat no és automàtica ni eterna: cal defensar-la, explicar-la i viure-la cada dia”.
La commemoració fa especial incidència en el paper que Catalunya ha tingut —i té— en el relat de la democràcia espanyola. “Catalunya va viure amb especial intensitat la repressió cultural lingüística i política del franquisme”, recorda Prieto, qui, al mateix temps, apunta que “Catalunya també va ser terra de resistència, pensament democràtic i reconstrucció”. Per al delegat del Govern “Catalunya ha liderat molts dels avenços democràtics” durant aquests 50 anys. “No només és part d’aquesta història: n’és protagonista”, sentencia Carlos Prieto.
Des de la delegació del Govern també es deixa clar la importància d’aquesta campanya, “que no va de celebrar, sinó de comprendre”, tal i com manifesta el delegat del Govern a Catalunya. Amb aquests actes, “estem explicant què signifiquen 50 anys de llibertat per a la ciutadania, especialment a Catalunya”, tal i com detalla Prieto. El delegat del Govern a Catalunya dibuixa el contrast entre “la foscor, el silenci, la repressió i la censura de la que veníem” i el fet que “en aquests 50 anys hem construït drets, llibertats, autogovern i convivència”.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes