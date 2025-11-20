Judici a l’Audiència Nacional
L’advocat de Jordi Pujol sol·licita que l’expresident no sigui jutjat en base als informes mèdics
Els forenses que l’han visitat precisen que l’excap del Govern no disposa de la capacitat «necessària per poder defensar-se de manera autosuficient»
J. G. Albalat
L’advocat de Jordi Pujol Soley, el lletrat Cristóbal Martell, ha sol·licitat a l’Audiència Nacional que l’expresident no sigui jutjat per la fortuna oculta a Andorra partint dels informes dels forenses que concloïen que «no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient». Malgrat aquesta conclusió, l’Audiència Nacional va decidir citar-lo per videoconferència dilluns que ve, abans de començar la vista prevista.
L’advocat de l’exmandatari català sosté en el seu escrit que aquest el seu criteri tècnic, però precisa que el que decideixi el tribunal de l’Audiència Nacional no serà recorregut. La defensa, però, reitera que Pujol, de 95 anys, no ha de viatjar a Madrid per assistir en directe a la vista que començarà aquest dilluns i s’allargarà, en sessions discontínues, fins al mes de maig.
La petició d’exoneració de l’expresident es basa en l’article 383 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que estableix que s’ha d’arxivar el procediment judicial si l’acusat pateix demència sobrevinguda després de la comissió del presumpte delicte, com és el cas de l’expresident. Si els magistrats prenen aquesta decisió, el judici se celebrarà per a la resta dels imputats, entre ells els fills de Pujol i diversos empresaris.
La compareixença
De moment, el tribunal de la Secció Primera del Penal de l’Audiència Nacional, que serà el que jutjarà el presumpte cas de blanqueig de capitals i associació il·lícita, ha citat Pujol per videoconferència el dilluns, compareixença que podria fer des de casa pel seu delicat estat de salut, ja que aquests últims dies ha estat ingressat en un hospital a causa d’una pneumònia. També hauran de comparèixer els forenses que el van examinar i van fer l’informe mèdic: Ángel Cucurella i Xavier Pérez Cuit. Els experts, que també podran declarar a distància, compareixeran amb un dels metges forenses de l’Audiència Nacional, Juan Miguel Monje.
El que declarin els experts, sumat a l’"examen personal pel tribunal de l’acusat Jordi Pujol Soley", serà determinant perquè la Sala decideixi si pot ser jutjat o decreta el sobreseïment de les actuacions. Un sobreseïment per demència sobrevinguda és el que es va decidir el 2021 respecte de la seva dona, Marta Ferrusola, ja morta.
Els forenses que el van examinar arriben a tres conclusions. La primera és que Pujol «presenta actualment un diagnòstic de trastorn neurocognitiu més gran de tipus mixt (de tipus Alzheimer i de tipus vascular)». La segona és que aquest trastorn «associa un deteriorament cognitiu moderat, sent aquest irreversible, progressiu, evolutiu i sense tractament eficaç».
Petició de presó
Per això entenen que «el senyor Jordi Pujol Soley no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient». Els dos experts s’han ratificat en l’informe presentat. La Fiscalia Anticorrupció reclama per a l’expresident nou anys de presó. L’acusació pública considera que l’antic fundador de CDC, juntament amb la resta de la seva família, «com a mínim des de l’any 1991», va ocultar a Andorra «l’ingent quantitat de diners», fruit del «benefici a determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diversos concursos públics de l’administració pública catalana».
El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, va arribar a demanar al tribunal que consideri si ha d’acudir a un judici que es preveu llarg. «¿Ha d’anar una persona de 95 anys a judici?» A mi em sembla que s’ha de prendre en consideració la seva situació d’edat i de salut. I crec que la justícia té mecanismes per prendre en consideració aquesta qüestió», va afirmar, i va animar a distingir entre «la persona que va governar Catalunya durant 23 anys» de «les qüestions que afecten la seva família i eventualment a ell mateix».
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener