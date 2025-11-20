Sinistralitat viària
Més radars i més controls de velocitat a l’AP-7 per frenar l’increment de víctimes mortals
La campanya de Trànsit i Mossos es centra en la sinistralitat de camions entre Amposta i Calafat
Germán González
Des de començament d’any a l’AP-7 s’han produït 15 víctimes mortals en sinistres, una xifra que és més del doble que el 2024. El col·lectiu amb més afectació és el de camioners, ja que des de començament d’any han mort 10 a la xarxa viària catalana, quan l’any passat en van ser la meitat. A més, en les últimes setmanes s’han produït tres accidents importants al sud de Tarragona, en un tram amb només dos carrils, pràcticament idèntics i que han implicat diversos camions. En un d’aquests, l’autopista es va tancar al trànsit en sentit nord durant 30 hores.
Per això, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra han establert que el principal punt negre és un tram a les Terres de l’Ebre entre Amposta i Calafat. En aquest sentit, la consellera d’Interior Núria Parlon ha presentat aquest dijous diverses mesures per reduir la sinistralitat en aquesta zona així com el nombre de víctimes mortals i greus. Principalment, s’incidirà sobre vehicles pesants i sobre col·lectius vulnerables, com motoristes
Les actuacions principals serà una reducció de la velocitat en el tram entre Calafat i Amposta, sentit sud, perquè la majoria d’accidents es donen en aquesta orientació. Els camions passaran a circular a un màxim de 80 i els turismes a 100. Per controlar que es compleixi la normativa, Trànsit destinarà diversos dels nous sis radars mòbils que s’han adquirit a aquesta zona, a més de col·locar-ne altres en línia.
Els Mossos incrementaran els controls selectius. Es faran servir els 10 tacògrafs intel·ligents que té el cos per detectar infraccions vinculades a la fatiga, que és una de les principals raons associada a l’accidentalitat. També faran dispositius per detectar irregularitats a la ITV després de detectar que el 45% dels vehicles que paren tenen algun tipus de defecte, «tot i que no tots greu», ha assenyalat Parlon.
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha remarcat que també s’intensificaran els controls per detectar els incompliments per la prohibició d’avenços de vehicles pesants en aquesta zona. En concret ha remarcat que en una setmana de control, en què passen per aquest tram 5.000 vehicles, s’han detectat de mitjana 90 incompliments. Lamiel ha destacat que la velocitat i les distraccions són les principals causes de sinistralitat detectada.
La policia també farà macrodispositius a la zona per detectar infraccions. En aquest sentit, la subcap de la Divisió de Trànsit dels Mossos, Vanessa Bohé, ha indicat que en els controls de drogues i alcohol a vehicles pesants a Catalunya s’han detectat un 26% de positius mentre que es van detectar un 47% més de distraccions. Pel que fa a l’AP-7 a la demarcació de Tarragona, els Mossos han incrementat un 170 % l’activitat de denúncia.
Altres mesures que prepara Trànsit són inspeccions a empreses de transports que acumulen infraccions per no respectar els torns de descans o excessos de velocitat, entre d’altres, i que aconseguiran la Inspecció de Treball.
El pla també inclou accions com la formació per als conductors estrangers de camions que bescanvien el seu carnet de conduir emès al seu país per un d’espanyol i que passen moltes hores al volant. Parlon ha remarcat que han detectat que tenen «dificultats amb les característiques de les vies per les quals circulen» i per això es vol reforçar aquesta conducció amb classes teòriques i pràctiques.
