Després d’una pneumònia
El metge de Pujol assegura que l’expresident rebrà l’alta divendres
El judici al polític per presumptament ocultar diners en comptes a Andorra arrenca dilluns vinent i declararà per videoconferència
Regió7
El metge personal de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha assegurat aquest dijous que preveu que divendres es doni l’alta mèdica a l’expresident, atesa la seva evolució “favorable”, després d’haver estat ingressat per una pneumònia diumenge passat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona.
«Si no hi ha cap impediment esperem que demà ja pugui ser donat d’alta i pugui anar al seu domicili per continuar el tractament i fer la convalescència adequada», ha dit en una entrevista a ‘Ser Catalunya’.
Preguntat per si es podria tenir l’alta aquest mateix dijous, ha assegurat que amb una persona de 95 anys amb patologies d’Alzheimer s’hauria d’actuar, malgrat que l’evolució sigui favorable, «amb certa prudència».
Sobre el judici a l’expresident i part de la seva família per presumptament ocultar diners en comptes a Andorra que arrenca dilluns vinent i pel qual finalment declararà per videoconferència, Padrós s’ha mostrat «sorprès» que Pujol hagi de comparèixer després de sortir convalescent de la pneumònia.
«Vull pensar que tot això es farà de forma tancada i no pública tot i que tot aquest judici sigui públic, però crec que el respecte per la dignitat de les persones està per sobre de qualsevol altra coincidència i demano que això sigui present perquè, més enllà de la condició de president de la Generalitat, és un ésser humà», ha dit el facultatiu.
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes