Una efemèride crucial
On són els Franco (i els seus diners)
La democràcia ha sigut rendible per al cognom Franco. La fortuna del clan s’estén per gran part d’Espanya en forma de béns immobles, accions, societats anònimes i comptes bancaris.
Al marquès de Villaverde se’l considerava el maquinador de la fortuna familiar
Luis Alfonso de Borbó és el defensor més acèrrim de la memòria del dictador
Jose Rico
Tot i que, el 2020, la justícia va desposseir els seus nets de la joia de la corona, el Pazo de Meirás, els negocis formen part de nombrosos àmbits econòmics, amb el mercat immobiliari com a epicentre, que fan impossible calcular el patrimoni actual dels descendents de Franco. Dècades d’indagacions del periodista Mariano Sánchez Soler, autor del llibre La familia Franco S.A., i una investigació d’El País del 2019 van revelar una teranyina de 22 societats que acumulava un patrimoni net de 102,5 milions d’euros i 404 propietats. El valor d’aquestes propietats elevaria la fortuna dels nets del dictador a entre 500 i 600 milions d’euros. Només la part immobiliària incloïa un palau, 89 habitatges, 266 places de garatge, 29 finques, cinc locals comercials i tres prats.
Francisco Franco BahaMonde.
Segons el testament que va redactar el 20 de febrer del 1968, gairebé vuit anys abans de la seva mort, va deixar en herència per a la seva dona i la seva filla 28.500.315,38 pessetes (171.290,35 euros), que mitjançant l’actualització de la renda seguint l’IPC avui equivaldrien a 4.918.259,82 euros. En diferents comptes, tres a Oviedo i una a Madrid, Franco i la seva dona tenien el 1975 un saldo total d’1.004.890,38 pessetes (6.039,51 euros), que en renda actualitzada serien 87.391,71 euros. I en accions de diferents companyies tenien 1.457.425 pessetes (8.759,30 euros), que actualment equivaldrien a 126.747,07 euros.
María del Carmen Polo Martínez-Valdés.
La dona de Franco es va quedar amb la meitat de la seva participació en els guanys, 14.250.157,69 pessetes (85.645,17 euros), i el terç de lliure disposició, 4.750.052,56 pessetes (28.548,39 euros). Fins a la seva mort, el 6 de febrer del 1988, va rebre una pensió anual de 12.529.440 pessetes, una quantitat superior, per exemple, a la retribució del president del Govern.
María del Carmen Franco Polo.
La duquessa de Franco i marquesa consort de Villaverde va rebre 9.500.105,13 pessetes (57.096,78 euros) després de la mort del seu pare, Francisco Franco. Al morir la seva mare, va heretar cinc immobles i diverses societats que el seu marit i els testaferros del dictador van constituir durant el franquisme. El 2009 cobrava una nòmina mensual de 17.000 euros de les societats familiars. Quan va morir, el 29 de desembre del 2017 als 91 anys, tenia 25 propietats al seu nom i presidia una empresa que comptava amb 17 milions d’euros en actius.
Cristóbal Martínes-Bordiú Ortega.
Al gendre de Franco, marquès de Villaverde i duc de Franco, se’l considerava el maquinador de la fortuna familiar. Utilitzava testaferros per constituir societats amb les quals comprar apartaments, finques i pisos sense tacar la imatge de Franco. Va morir el 1998 als 75 anys.
Els nets.
La més gran i més mediàtica és Carmen Martínez-Bordiú. Fa temps que està fora dels focus i d’Espanya (viu a Portugal). El 2006 va fundar Ocnarf SL (el cognom Franco al revés), una societat que té com a activitat les relacions públiques i la comunicació. El 2016 tenia gairebé dos milions d’euros de patrimoni. El 2018, va ser condemnada a pagar més de mig milió d’euros per haver evadit impostos.
María de la O Martínez-Bordiú, Mariola, presideix la immobiliària Domarma 3 SL (cinc milions el 2018), que participa en una cadena d’escoles bressol i ludoteques i en una empresa de potets per a nadons. També és consellera, juntament amb els seus fills, de la immobiliària de luxe CM 16 (10 milions el 2018). Un dels edificis d’aquesta firma va funcionar com a prostíbul l’any 2018. Francisco Franco Martínez-Bordiú atresora el patrimoni més elevat. Va arribar a participar en fins a set immobiliàries que sumaven un patrimoni de 44,7 milions i 367 propietats a diverses ciutats el 2019. Entre aquestes propietats hi figuraven en aquell moment 85 habitatges i 264 places d’aparcament.
María del Mar Martínez-Bordiú Franco, la més rebel de la família, figura en l’empresa MarletMakai SL, dedicada a la promoció d’hotels i antiguitats (quatre milions el 2018) i de la qual també és apoderada la seva germana Arantxa.
José Cristóbal Martínez-Bordiú Franco, des de la finca familiar de Valdefuentes, gestiona la immobiliària Renval Inversiones (2,4 milions el 2017) i la productora Joran Producciones SL (500.000 el 2017), que dissenya campanyes publicitàries i promocionals. María de Aránzazu Martínez-Bordiú Franco, la neta petita del dictador, és la propietària de Borma 27 (3,6 milions de capital el 2018), una immobiliària dedicada al lloguer de béns. I l’últim dels nets, Jaime Felipe Martínez-Bordiú Franco, controlava dues immobiliàries, totes dues actualment inactives, Cronical Business i Francoveda. El 2017 va crear junt amb la seva dona la immobiliària Mardiu Business (1,4 milions de capital), i el 2023 va vendre Proalrevisa (1,47 milions el 2022), dedicada a la "guàrdia i custòdia de vehicles". El 2009 va ser condemnat a un any de presó per maltractar la seva nòvia.
Els besnets.
Entre els nombrosos besnets, Luis Alfonso de Borbó Martínez-Bordiú és el més conegut i el defensor més acèrrim de la memòria del dictador. Va ser president d’honor de la Fundació Nacional Francisco Franco. Va treballar en banca i en firmes d’inversió i d’altres sectors, abans de posar en marxa Juega España, la marca sota la qual comercialitza els seus jocs de cartes. Jaime Rafael Ardid Martínez-Bordiú té una desena d’empreses dedicades al sector immobiliari i hoteler. El 2022, va comprar un edifici al carrer de Velázquez de Madrid per construir 13 habitatges de luxe. Francisco Franco de Suelves, el primogènit de Francis Franco i María Suelves, es dedica a la compravenda i promoció d’immobles a Madrid i a la intermediació en operacions amb valors i altres actius. Acaba de comprar una desena d’apartaments i locals comercials a Alameda de Osuna (Madrid). I Álvaro Franco Guisasola és conseller a Fiolasa, la immobiliària familiar en la qual participen tots els nets.
