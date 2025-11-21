Jordi Pujol surt de la Clínica Sagrada Família tres dies abans del judici
L'expresident hi ha estat ingressat durant sis dies per una pneumònia
Regió7
L’expresident Jordi Pujol ha rebut aquest divendres l’alta mèdica i haurà de fer convalescència a casa perquè no podrà fer vida normal després de sortir de la Clínica Sagrada Família de Barcelona, segons ha explicat el seu metge personal, Jaume Padrós. «Una persona de 95 anys i amb moltes patologies de base té una gran fragilitat i el risc és superior davant una pneumònia», ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Pujol ha abandonat amb cotxe la clínica, i sense fer declaracions als periodistes. Tres dies abans que comenci el judici a l’Audiència Nacional, Padrós ha demanat que no sigui pública la compareixença per videoconferència de dilluns de Pujol davant el tribunal que ha d’avaluar la seva salut. «L’exposició pública d’una persona fràgil no em sembla adequada, des del punt de vista humà és una vulneració de la seva dignitat i honorabilitat, més enllà del càrrec i d’haver sigut president del país», ha argumentat. Padrós ha puntualitzat que una pneumònia que requereix hospitalització «no és una cosa banal».
«Un judici no és una conversa informal»
El metge personal de Jordi Pujol ha afirmat que l’expresident sempre li ha manifestat la voluntat d’estar en el judici contra la seva família que comença dilluns a l’Audiència Nacional per diversos delictes de corrupció. Però ha insistit que els metges consideren que no està en condicions d’afrontar-lo. «Un judici no és una conversa informal, sinó que requereix una capacitat cognitiva plena, has d’argumentar i respondre. No està en aquestes condicions ni de bon tros», ha afegit.
Preguntat pel fet que Jordi Pujol hagi de comparèixer dilluns per videoconferència davant el tribunal perquè avaluïn el seu estat de salut, el metge personal de l’expresident diu que el tribunal té la potestat de fer-ho i no la discuteix, però sí que demana que no sigui pública. En aquest sentit, ha defensat que s’ha de preservar «l’honorabilitat i la dignitat» de qualsevol persona «fràgil».
L’informe forense encarregat per l’Audiència Nacional conclou que l’expresident de la Generalitat no està en condicions de ser jutjat, però tot i així ho ha citat a comparèixer dilluns per avaluar la seva salut.
