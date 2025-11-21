Congrés extraordinari
Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta
Júlia Regué
La federació d’ERC a Barcelona se sumeix en una nova crisi interna després que més de la meitat dels membres de la direcció permanent hagin presentat la seva dimissió. Fins a vuit representants de la cúpula han decidit abandonar els seus càrrecs, inclosos noms clau com Miquel Colomé, el secretari general, i figures de pes com Quim Bosch, Nil Font, Agnès Russiñol, Rosa Suriñach, Sheila Vidal i Max Zañartu per discrepàncies amb Creu Camacho, la presidenta. Unes hores més tard s’ha afegit al degoteig de cessaments Esther Martín, com ha avançat l’ACN i ha confirmat EL PERIÓDICO.
Les dimissions estan lligades a importants discrepàncies internes, segons apunten fonts del partit a aquest diari. Camacho, la candidata del sector crític a la direcció d’ERC que encapçala Oriol Junqueras, va donar la sorpresa i va guanyar les eleccions internes el 26 d’abril amb un 49,6% dels vots, per davant del 47,5% aconseguit per l’aspirant considerada oficialista, Eva Baró. Això va convertir aquesta federació en l’única en la qual els rivals de Junqueras –organitzats sota les sigles de Foc Nou i Nova Esquerra Nacional– van aconseguir imposar-se, ja que el president del partit va aconseguir la resta del mapa territorial en la disputa que va desencadenar la seva victòria el 14 de desembre.
Però fonts del partit apunten que Camacho ha generat a poc a poc un profund malestar perquè s’ha anat acostant a les tesis de Junqueras, i especialment Elisenda Alamany, que exerceix com a secretària general i forma part de la federació barcelonina, cosa que ha provocat una rebel·lió interna.
La federació es veu obligada ara a convocar un congrés regional extraordinari que, tal com marca el reglament intern del partit, s’ha de convocar en un mes. Malgrat això, fonts de la direcció recalquen que «tot segueix operatiu» perquè l’organització ha de garantir-ne el funcionament, dins de la provisionalitat, fins que s’elegeixi una nova direcció.
