Cas Koldo
El jutge convoca Ábalos i Koldo dijous que ve al Suprem per valorar si els envia a presó
Les acusacions populars ja van avançar que sol·licitaran el seu ingrés a la presó, cosa que obliga el magistrat a analitzar aquesta possibilitat per evitar el risc de fuga
Cristina Gallardo
El magistrat Leopoldo Puente, que instrueix el cas Koldo al Tribunal Suprem ha convocat l’exministre José Luis Ábalos i al que va ser el seu assessor a Transports Koldo García per al 27 de novembre per a la celebració d’una vista breu «a l’efecte de resoldre sobre la modificació de les mesures cautelars» que ja pesen sobre tots dos.
La citació es produeix en el marc de la causa per la qual tots dos han sigut ja processats per l’adjudicació presumptament fraudulenta de contractes milionaris per a compra de mascaretes que es va realitzar des del Ministeri de Transports a l’empresa Soluciones de Gestión. Es valorarà en tot cas si han d’entrar a la presó després de conèixer les peticions de presó que demanen per a ells la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars, ja que aquestes últimes han avançat que ho sol·licitaran. Per la seva banda, el Ministeri Públic estudia si secundarà aquesta mesura, que és la més costosa, o es limitarà a exigir una fiança, que s’afegiria a la prohibició de sortir del país, l’entrega de passaport i les compareixences periòdiques davant un jutge que ja pesen sobre els investigats.
En una interlocutòria, dictada aquest mateix divendres, l’instructor ha comunicat als dos investigats que hauran d’acudir personalment a la seu judicial acompanyats dels seus respectius advocats. Ábalos haurà de comparèixer a les 10.00 hores, mentre que Koldo està citat per a les 11.00 hores.
Peticions de presó
En concret, la fiscalia reclama 24 anys de presó per a Ábalos i 19 anys i mig per a Koldo per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, tràfic d’influències, malversació i ús d’informació privilegiada. El Ministeri Públic també demana que se’ls condemni a pagar una multa d’uns 3,9 milions d’euros. Per la seva banda, les acusacions populars sol·liciten penes de 30 anys de presó per a Ábalos i Koldo. A tots dos els atribueix els mateixos delictes que assenyala la fiscalia i n’afegeix dos més: prevaricació i falsedat en document oficial.
El magistrat explica en la seva interlocutòria que, conforme al que estableix l’article 505 de la llei d’enjudiciament criminal, les acusacions poden «sol·licitar l’adopció, modificació o suspensió de qualsevol mesures privatives de llibertat o restrictives de drets en els casos en què procedeixi». Arran de l’instructor ha avisat que només pot modificar les mesures cautelars d’Ábalos i Koldo «a petició d’alguna de les acusacionsi després d’haver escoltat les parts en la vista.
