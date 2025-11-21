Noves dades
Renfe va programar 474 trens més aquest octubre a Catalunya i ‘només’ un centenar van arribar més de 15 minuts tard
L’últim mes va ser el que va registrar la circulació de trens més gran de tot l’any a la xarxa de Rodalies: l’operadora estatal va programar 21.156 serveis i va aconseguir 600.00 viatgers més malgrat el tall de l’R3
Glòria Ayuso
Rodalies va registrar 9,3 milions de viatgersa l’octubre, 600.000 més respecte al mes anterior, malgrat el tall de la línia R3, segons les últimes dades publicades per Renfe. L’Informe Mensual de Puntualitat de l’operadora indica que l’últim mes va superar àmpliament els 8,7 milions del setembre. Va millorar fins i tot les xifres de viatgers de principis d’any, amb 9 milions de passatgers al gener. Una quantitat que va anar creixent progressivament mes rere mes fins a arribar als 10 milions al maig, que es van mantenir gairebé fins al juliol i que des d’aleshores no s’hi ha tornat a arribar.
L’operadora va publicar les dades a principis d’aquesta setmana mostrant un important retrocés en el nombre de viatgers. A preguntes d’aquest diari per conèixer els motius, va apuntar cap a un error i va actualitzar la informació assenyalant cap al contrari, un destacat augment de passatgers.
Les xifres mostren que l’octubre va ser el mes en què van circular més trens en tot l’any per la xarxa de Rodalies. Renfe va programar 21.156 trens durant els 31 dies d’octubre, ni més ni menys que 474 més que el mes anterior.
Tall de la línia R3
L’augment d’usuaris a la xarxa contrasta amb la pèrdua de viatgers que ha registrat amb el tall de la línia R3 entre Barcelona i la Garriga per les obres de desdoblament de la via. De fet, en l’avaluació que va realitzar passat el primer mes de la interrupció del servei, Renfe va afirmar que el 20% dels 16.000 usuaris de l’R3 han deixat d’utilitzar la línia ferroviària i optat per altres mitjans de transport. No obstant, en el còmput general el servei de Rodalies ha guanyat viatgers respecte al setembre, quan també hi va haver alteracions en el funcionament habitual a causa d’obres d’actualització de la infraestructura. Entre el 22 i el 28 de setembre es va tallar la línia R2 Sud i els serveis de Regionals entre Gavà i Sitges.
Lleu millora del servei
Les dades corresponents a l’octubre quant a compliment horari reflecteixen una lleu millora en l’acompliment del servei respecte al mes anterior. Sobre les circulacions programades, es van cancel·lar finalment 634 trens, en contrast amb els 807 trens desprogramats al setembre.
La meitat dels trens no van complir el seu horari a l’arribar a les estacions, si bé la puntualitat a la destinació final, a causa de la recuperació del temps perdut durant el viatge, va ser del 99,3%, molt millor també que al setembre, quan el 5% arribava amb retard. El retard mitjà de tots els trens a la destinació final va ser el millor registrat en tot l’any, de només 0,2 minuts. No obstant, posant el focus només en els que sí que van arribar tard, el retard mitjà de tots ells va ser de 18,3 minuts. Tot i que encara significatiu, va ser el tercer menor de l’any.
Nova variable
Un centenar de trens va arribar més de 15 minuts tard. En el cas dels trens que van arribar tard, el retard mitjà de tots ells va ser de 18,3 minuts. Va ser el tercer menor retard mitjà de l’any, ja que la majoria de mesos del 2025 s’ha superat aquesta xifra. Els trens que van arribar amb més de 15 minuts de retard van ser un 4%, cosa que correspon a prop un centenar dels 21.500 programats.
A la publicació de dades sobre compliment horari que Renfe ha iniciat al setembre, en un exercici de transparència, ha afegit a l’octubre una nova variable, que indica la proporció de minuts de retard per incidències degudes a causes externes o problemes en el mateix funcionament de l’operadora. Aquesta dada reflecteix que tres de cada deu minuts de retard es deuen a Renfe i que set de cada deu s’atribueixen a «infraestructures i gestió de la circulació, altres operadors i causes externes», com incendis i fenòmens meteorològics.
