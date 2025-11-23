Així serà el judici contra Jordi Pujol i la seva família: 19 acusats, 250 testimonis i primers espases als estrats
Les sessions s’allargaran fins al mes de maig i se celebraran a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares
J. G. Albalat | Ángeles Vázquez
El judici contra la família de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley i els seus set fills, per la fortuna oculta a Andorra, començarà aquest dilluns 24 de novembre a l’Audiència Nacional. Les vistes s’allargaran fins al mes de maig i se celebraran a la seu d’aquest òrgan judicial a San Fernando de Henares, un municipi situat a uns 15 quilòmetres de Madrid.
El calendari: 41 sessions fins a maig
El judici contra la família Pujol començarà aquest dilluns 24 de novembre i s’allargarà aquesta primera setmana fins al dijous 27. El tribunal de la Secció Primera de l’Audiència Nacional ha previst que al mes de desembre només hi hagi una vista, el 9 de desembre, i el judici es reprendrà ja l’any vinent: del 12 al 15 de gener.
A partir d’aquesta data, les sessions seran de quatre dies per setmana, però en setmanes alternes. És a dir: del 26 al 29 de gener de 2026, del 9 al 12 de febrer, del 23 al 26 de febrer, del 9 al 12 de març, del 23 al 26 de març, del 13 al 16 d’abril, del 27 al 30 d’abril i de l’11 al 14 de maig. En total, 41 sessions.
El tribunal que dictarà sentència està compost per tres magistrades: Adoración María Riera Ocáriz, Carolina Rius Alarcó i Ana Mercedes del Molino Romera.
El banc dels acusats: 19 acusats
La Fiscalia Anticorrupció acusa un total de 19 persones, entre elles l’expresident Jordi Pujol Soley, així com els seus set fills, l’exesposa del primogènit Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, i 10 empresaris que presumptament van participar en el suposat blanqueig de fons del clan.
No obstant això, el tribunal haurà de decidir en la primera sessió del judici, el dilluns 24 de novembre, si l’exmandatari català serà jutjat o no, després dels informes dels forenses que indiquen que Pujol pare “no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient”.
La compareixença de l’expresident, si no s’adopta un nou criteri, es farà per videoconferència, ja que ha patit en els darrers dies una pneumònia que el va portar a l’ingrés hospitalari. Els acusats declararan els últims, tal com s’està fent habitualment als tribunals.
Qüestions prèvies i 250 testimonis
En un principi està prevista la declaració en la vista d’uns 250 testimonis, tot i que és possible que, segons com es desenvolupi el judici, les acusacions o les defenses renunciïn a alguns d’ells. Els dos primers dies de judici, el 24 i 25 de novembre, es faran el que tècnicament es denominen qüestions prèvies, que són les primeres al·legacions en què la defensa intentarà que s’arxivi el cas per la prescripció del delicte o per la nul·litat d’algunes proves.
La primera testimoni a declarar, el 25 de novembre, és Cristina Isabel de Francisco, que era la secretària de Jordi Pujol Ferrusola. L’endemà està citada Núria Pujol Gironés, filla del matrimoni Pujol Ferrusola-Gironès, Jordi Puig Godés, germà de l’exconseller d’Interior Felip Puig, i Joan Anton Sánchez Carreté, que va ser assessor fiscal de la família Pujol. Aquesta setmana desfilaran empresaris, exdirectius d’importants constructores i diverses persones que van participar en negocis amb Pujol Ferrusola.
Una defensa ha proposat com a testimoni Victoria Álvarez, l’examant de Pujol Ferrusola, que va acusar en el seu dia la família Pujol.
Primers espases als estrats
Als estrats, tant a l’acusació com a la defensa, s’asseuran juristes reconeguts, cosa que elevarà el to de les intervencions. La batalla legal, sobretot en les qüestions prèvies, s’espera d’alt nivell. El fiscal és Fernando Bermejo, bon coneixedor de la societat catalana, ja que abans de traslladar-se a Madrid per treballar a la seu central de la Fiscalia Anticorrupció va estar destinat a Barcelona. A Catalunya va actuar en casos destacats com el dels clubs d’alterne Riviera-Saratoga (corrupció policial), el cas Mercuri (corrupció urbanística a Sabadell) i el cas del 3% de presumpta finançament il·legal de CDC.
L’expresident Jordi Pujol i cinc dels seus fills seran defensats pel reputat advocat penalista Cristóbal Martell, que durant la seva llarga trajectòria ha representat polítics, empresaris (com directius de Ferrovial en el cas Palau de la Música), l’expresident del FC Barcelona Josep Lluís Núñez i els exfutbolistes Leo Messi i Dani Alves. El codefensor és Albert Carillo. Oriol Pujol serà defensat per Francesc Sànchez, que durant anys va ser advocat de CDC, i Josep Pujol pel lletrat mallorquí Jaime Campaner.
A la defensa també s’asseuran altres “toges d’or” de Barcelona, com el catedràtic de Dret Penal Fermín Morales, que ha participat en nombrosos casos econòmics com el cas Banesto; Oriol Rusca, exdegà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona; Emilio Zegrí, que ha representat molts empresaris, l’escriptor Ildefonso Falcones i Aranxa Sánchez Vicario; José Maria Fuster Fabra, que té com a clients l’expresident del Barça Josep Maria Bartomeu i Miguel Ángel Revilla i ha participat com a representant de víctimes en casos de terrorisme com l’11-M i contra ETA. També hi figura el lletrat Carles Monguilod, que ha actuat en casos rellevants i ha assessorat empreses privades i administracions públiques, així com el doctor en Dret i exmagistrat Óscar Morales; José Antonio Choclán, i Diego Artacho, que ha actuat en nombrosos assumptes de delicte fiscal.
