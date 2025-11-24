Jordi Pujol, davant del jutge el 2016: “Sempre vaig estar al marge dels diners del llegat del meu pare i dels d’Andorra”
El Periódico ha accedit a la declaració que va prestar l’expresident de la Generalitat el 10 de febrer de fa nou anys a l’Audiència Nacional arran del procés judicial per la fortuna oculta a Andorra, en el qual va assegurar no haver estat relacionat amb els diners que va deixar el seu pare al país veí.
J. G. A. / Á. V
"Podria donar-me un paper?". El jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata respon: "Sí, i ara". El magistrat continua: "Avui és 10 de febrer del 2016, diligències prèvies 141– 2012, declaració en qualitat de persona investigada de Jordi Pujol Soley, que és vostè, veritat?". L’expresident de la Generalitat assenteix: "Soc jo. Bon dia". Durant gairebé tres hores, el fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va explicar davant el togat que els fons que la família va ocultar a Andorra procedien d’un llegat (deixa) del seu pare, Florenci: "Sempre vaig estar-ne al marge", va al·legar.
En la seva declaració, Pujol va reconèixer que mai va trobar el moment de regularitzar davant d’Hisenda aquest llegat, "per les conseqüències que a partir d’aquell moment hauria tingut [per a ell], indirectament". "Estava en una situació en què no podia afrontar el risc polític d’això. Per tant, jo no he de poder mai regularitzar", va incidir, ja que no ho va fer fins al 2014, quan va confessar els diners. El Periódico ha tingut accés a la integritat de la seva declaració durant la fase d’instrucció.
Els comptes a Andorra
Tot just començar l’interrogatori, el jutge de la Mata va preguntar a Pujol: "¿Ha tingut vostè en algun moment comptes a Andorra?". "No", va respondre breu l’expresident. El magistrat no va voler deixar pendents altres possibilitats: "¿Ha tingut comptes en altres jurisdiccions, diferents de la d’Espanya?". Un altre "no" sec, que va donar peu al togat a preguntar si ell havia mantingut converses amb els seus fills per coordinar els comptes que van obrir a Andorra, qüestió que ell nega. L’exmandatari es va remuntar al germen dels fons: "Això té el seu origen en una quantitat de diners que el meu pare va dipositar fora [...] No estava a nom meu i jo no n’era el propietari [...]. Llavors es va obrir aquest compte [a Andorra], que no el vaig obrir jo i del qual es va ocupar el meu fill [Jordi Pujol Ferrusola]".
"Aquest llegat [el del seu pare] en realitat no estava destinat a mi. La idea del meu pare, que és qui el va constituir en el seu moment, va ser que era per a la meva dona i els meus fills. Jo me’n vaig mantenir al marge perquè jo hi havia estat, des del principi, molt contrari. Considerava que no era prudent", va apuntar Pujol. Al cap d’uns minuts, el jutge de la Mata va interrogar sobre la procedència de la fortuna de l’avi Florenci que va acabar a Andorra. "Venien d’una activitat econòmica que va portar a terme el meu pare durant els 40 i 50, unes operacions que en aquell moment no eren legals, però eren permeses pel sistema, la venda de dòlars".
La por
"Jo des del primer moment em vaig mostrar contrari a la constitució d’aquest llegat, per temor, perquè a més no corresponia fer-ho en algú que, d’altra banda, començava a dedicar-se a l’activitat pública, ¿no? [...] Per tant, jo, d’una manera molt molt extrema, me’n vaig voler mantenir sempre absolutament al marge d’aquest tema, fet que em va costar una discussió amb el meu pare", va assegurar l’expresident.
La regularització
El compte a Andorra era a Andbank, però després es va produir el trànsit a BPA. "Mai vaig voler tenir un compte a Andorra, ni en un altre lloc. [...] El que passa és que hauria estat bé legalitzar aquesta qüestió. Però després tothom, fins i tot jo mateix, no vaig trobar mai el moment". Al cap d’uns anys, va concretar, els seus fills li van dir que ho havia de regularitzar.
