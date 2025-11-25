Els gossos també donen sang
Una seixantena de cans del Pallars Sobirà participen en una acció organitzada per la Societat de Caçadors Lo Tossal Gros de Soriguera per salvar la vida d'altres animals
Marta Lluvich (ACN)
Més de seixanta gossos han donat sang aquest dilluns a Rialp (Pallars Sobirà), en una acció organitzada per la Societat de Caçadors Lo Tossal Gros de Soriguera, del Pallars Sobirà i en col·laboració amb la Societat de Caçadors Vall d'Àssua. Es tracta d'una de les dos campanyes que organitzen durant l'any. Personal de l'empresa HemoLife s'ha desplaçat a Rialp per dur a terme les extraccions. La veterinària Gemma Tolsa, ha explicat que aquestes donacions permetran salvar la vida d’altres gossos que se sotmeten a una operació o que han tingut un accident. Tolsa ha explicat que falta pedagogia en aquest aspecte i ha dit que encara molta més pel que fa a la donació de sang de gats.
El president de la Societat de Caçadors Lo Tossal Gros de Soriguera, Antonio Rodríguez, ha explicat que el 80% de donacions de sang són de gossos caçadors. Aquest caçador ha explicat que fer aquestes donacions ajuda a salvar la vida a altres gossos que s'han de sotmetre a una operació i també a tenir un control sanitari del seu animal.
Amb l'extracció de sang a cada animal se li fan analítiques per saber que el gos donant està bé, se'l vacuna i se'l desparasita, de manera gratuïta.
Cada donació de sang permet la preparació de diversos components sanguinis, incloent-hi glòbuls vermells, plasma i plaquetes, ha dit la veterinària d'HemoLife. Això vol dir que diversos pacients poden beneficiar-se d'una donació.
Rodríguez ha dit que normalment organitzen campanyes de donació dos cops l'any; al setembre, abans que comenci la temporada de caça, per veure com estan els gossos i sobretot quan acaba la temporada per tenir un control sanitari i que no tinguin anèmia o estiguin baixos de defenses, entre altres. La seguretat i el benestar de l'animal donant és el que més importa a aquest equip de professionals dedicats a garantir que totes les mascotes que ho necessiten tinguin un accés ràpid i segur a les transfusions de sang. L'equip d'HemoLife és el que es mou pel territori i no han de ser les mascotes.
Més donacions de sang de gossos que de gats
La veterinària Tolsa ha dit que la donació de sang de gossos i gats "es coneix bastant poquet" i ha afegit que les donacions "sempre són necessiten" per fer transfusions amb animals que estan hospitalitzats, tant gossos com gats. Tolsa ha destacat que les donacions sempre són voluntàries.
Tolsa ha explicat que amb els gossos sol ser més fàcil aconseguir donats i, per tant, sempre hi ha més reserves en bancs de sang i en reservoris d'hospitals. Pel que fa a gats sempre "hi ha molta falta i molta necessitat" de donacions.
La donació és molt fluctuant a Catalunya, mentre les donacions de sang de gossos cada dia superen les quaranta o cinquanta, les de gats arriben a la desena diària, el millor dels dies, d'aquí la necessitat de fer més pedagogia d'aquestes donacions, ha dit Tolsa.
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Apareix un niu de vespa asiàtica al pati d'una escola de Manresa