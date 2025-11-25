25N | Dia contra les violències masclistes
El nombre de feminicidis es redueix a mínims històrics
Una de cada quatre víctimes mortals va denunciar i el sistema no les va protegir, una fallada "alarmant", segons els experts.
Els registres haurien d’incloure «les temptatives d’assassinat», sosté una psicòloga
Patricia Martín
Un total de 38 dones assassinades i dos casos en investigació. És el negre balanç que deixa l’estadística de dones assassinades per les seves parelles o exparelles aquest 25 de novembre. Són massa. Però també és la xifra més baixa de la sèrie històrica, cosa que porta un halo d’esperança. No obstant, les denúncies, sobretot per violències sexuals, segueixen en augment. Dues cares d’una mateixa moneda que permeten prendre la temperatura a aquest greu problema estructural el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones.
D’una banda, els feminicidis estan en mínims històrics, ja que, tot i que es confirmessin els dos casos en estudi (un sembla més probable que l’altre), serien 40 les dones assassinades, el mateix nombre que el 2022 en aquest moment de l’any però molt lluny de les 53 que van morir l’any següent (fins al novembre) i a molta distància dels més de 60 feminicidis que es registraven a principis de segle, quan Espanya va crear la llei contra la violència de gènere.
A Catalunya hi va haver vuit feminicidis, 10 menys que el 2024 fins al 25 de novembre, cosa que situa el registre entre els anys amb menys crims. No obstant, ningú vol llançar les campanes al vol perquè qualsevol assassinat suposa una greu fallada social i perquè les víctimes mortals només són "la punta de l’iceberg". "És difícil analitzar la violència de gènere només amb les dades d’assassinats perquè són casos individualitzats", puntualitza Alba Alfageme, psicòloga especialitzada, que recorda que una agressió pot acabar en mort o en ferides greus –i no aparèixer en l’estadística– en funció de si l’agressor aconsegueix danyar òrgans vitals o no. Per això, segons la seva opinió, seria important, per tenir una radiografia més completa dels casos més greus de violència de gènere, que es publiquessin les "temptatives d’assassinat", que no es recullen en els registres oficials.
Alhora, no es pot perdre de vista que l’estadística de feminicidis conté unes altres dues dades "alarmants", en paraules d’Alfageme. D’una banda, que el 23% de les assassinades (gairebé una de cada quatre) havien denunciat i, tot i així, el sistema no va saber protegir-les. I, al costat contrari, vuit de cada deu continuen sense confiar en la justícia, i, malgrat estar exposades a violència extrema, no havien comunicat la seva situació a cap institució. És una de les grans assignatures pendents i una constant que es repeteix. Per això l’augment generalitzat de les denúncies per violència de gènere i per altres violències, com la sexual, s’interpreta com una cosa "positiva", en un dels seus vessants. Les denúncies per violència de gènere van augmentar un 2,6% en el segon trimestre i un 4,28% en el primer trimestre, segons el CGPJ. Per la seva banda, els delictes contra la llibertat sexual es van incrementar un 5,7% el 2024, fins als 21.159, de manera que segueixen a l’alça però sense registrar augments tan significatius com en anys anteriors (el 2023, es van disparar un 15%, segons el registre del Ministeri de l’Interior).
Els experts atribueixen aquests increments al fet que, "gràcies a les polítiques de conscienciació, les noies més joves estan rebutjant violències abans tolerades i entenent que la denúncia és la manera d’acabar amb el problema", segons Alfageme. Aquest seria el costat "positiu". Però l’increment també significa, i aquí hi ha el negatiu, que un percentatge significatiu d’homes i nois joves "continuen utilitzant la violència i els mandats de gènere".
Reacció al feminisme
Diverses estadístiques detecten un repunt del masclisme entre les generacions més joves com a reacció a l’avanç del feminisme. "Molts joves se senten davant un precipici, veuen que les dones són cada vegada millors, que treuen millors notes i tenen bons llocs de treball i, en comptes d’abraçar la igualtat, ho senten com una amenaça que l’extrema dreta alimenta amb l’argument de les denúncies falses i que qualsevol home pot ser denunciat, cosa que està incrementant el negacionisme i la violència masclista", afegeix l’especialista.
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Apareix un niu de vespa asiàtica al pati d'una escola de Manresa