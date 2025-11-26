Nova fiscal general
El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat
Aquest informe, que no és vinculant, fa un mer control de legalitat que sempre s’ha concedit, excepte en el cas de García Ortiz
Cristina Gallardo
En aquesta ocasió no hi ha hagut sorpreses i el Ple del Consell General del Poder Judicial ha declarat de forma unànime la idoneïtat de Teresa Peramato per accedir al càrrec de fiscal general de l'Estat. L’informe, de caràcter no vinculant, constitueix un simple control de legalitat dels requisits formals que exigeix la llei que únicament no es va atorgar en el cas del segon mandat d’Álvaro García Ortiz.
El ple s’ha reunit a les 12.00 hores per examinar si la candidata proposada pel Govern compleix ser una jurista de reconegut prestigi amb 15 anys d’experiència, una cosa que l’actual fiscal de Sala Penal al Tribunal Suprem compleix àmpliament.
La majoria conservadora de l’anterior Consell del Poder Judicial es va oposar a la continuïtat de García Ortiz al lloc basant-se en una altra sentència del Tribunal Suprem, la que va apreciar que havia incorregut en «desviació de poder» per ascendir a la seva predecessora Dolores Delgado, a la màxima categoria de la carrera fiscal. Malgrat l’opinió desfavorable del CGPJ, el procés de renovació de García Ortiz va seguir endavant amb el tràmit al Congrés i finalment el seu nomenament pel Consell de Ministres sancionat pel Rei.
Igualment, després d’obtenir el plàcet del Consell del Poder Judicial, Peramato haurà de comparèixer davant de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats perquè l’òrgan parlamentari faci el seu propi examen a la candidata, tot i que tampoc és vinculant. Després d’això, només quedarà que el Rei efectuï el nomenament, a proposta del Consell de Ministres, per formalitzar la designació de Peramato, que es convertirà en la quarta fiscal general de l’Estat del Govern de Pedro Sánchez.
Experiència
Llicenciada en Dret per la Universitat de Salamanca, Peramato va ingressar a la Carrera Fiscal el 1990, per la qual cosa té una experiència de 35 anys com a membre del Ministeri Públic. Després del seu pas per les Fiscalies de Tenerife, Valladolid i Barcelona, es va incorporar a la Fiscalia Provincial de Madrid, destinació on, el 2005, va ser nomenada fiscal delegada per a la Secció de Violència Sobre la Dona.
El 2010 va ser nomenada fiscal adscrita a la fiscal de Sala contra la Violència sobre la Dona, el 2018 va passar a ocupar el càrrec de fiscal adscrita a la Fiscalia davant del Tribunal Constitucional, el 2021 va ser promoguda a la categoria de fiscal de Sala i nomenada fiscal de sala contra la Violència sobre la Dona i el gener d’aquest any va ser nomenada fiscal de Sala Cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem.
Des de dins de la carrera es destaca la solvència tècnica i una trajectòria marcada pel rigor professional, «el sentit institucional i la defensa dels drets fonamentals», segons van assenyalar en un comunicat els seus companys de la Unió Progressista de Fiscals. Es tracta de virtuts fonamentals, afegeixen, de cara a recuperar la imatge de la institució després de la condemna de García Ortiz .
La portaveu de l’Asòciació de Fiscals, Cristina Dexeus, va assenyalar després de conèixer l’elecció del Govern que Peramato «té una trajectòria professional notable», però que «la qüestió és l’acompliment del lloc de fiscal general». « La carrera fiscal es troba en un moment molt complicat, està en crisi, i el que cal és que la nova fiscal general de l’Estat actuï per recuperar el crèdit de la institució», ha assenyalat després de conèixer la proposta de nomenament.
