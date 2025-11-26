FÒRUM ESPAÑA 360
L’escassa inversió en xarxes elèctriques crea una Espanya de dues velocitats
Les autonomies denuncien la paralització d’inversions clau per als seus territoris
La deficiència del sistema energètic és un fre al creixement i a la inversió, segons els consellers
Jaime Mejías
Diversos representants autonòmics van lamentar la «paralització» d’inversions a causa de la deficiència energètica, derivada de la «planificació obsoleta» del sistema elèctric, que ha acabat donant lloc a una Espanya «a dues velocitats» respecte al creixement econòmic. Membres dels executius de la Comunitat de Madrid, Aragó, Galícia i Castella i Lleó van formar part de la taula rodona Les comunitats autònomes, davant el desafiament de créixer, competir i atraure inversió en el Fòrum Espanya 360, en què un dels temes principals va ser la deficiència del sistema energètic com a fre al creixement econòmic i a la inversió.
El delegat d’Iberdrola a Castella i Lleó, Miguel Calvo, va alertar que la situació del sistema elèctric és, en l’actualitat, «dramàtica». «La gent confia en el sistema, però avui dia la indústria ha canviat. Amb un entorn de descarbonització, en què es busca la desconnexió dels combustibles fòssils, la planificació de les xarxes no suporta el creixement actual», va lamentar.
La consellera d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Comunitat de Madrid, Rocío Albert, va coincidir amb la valoració de Calvo, i va arribar a apuntar que la planificació actual «sembla la d’un país comunista». «El que cal fer, amb el creixement econòmic que estem experimentant i sent les nostres indústries molt més electrointensives, és adaptar-nos a les necessitats actuals», va dir, i va argumentar que existeix «una visió diferent» entre el que demanen les comunitats i les companyies elèctriques i el que el Govern central és capaç de proveir.
María Jesús Lorenzana, consellera d’Economia i Indústria de la Xunta de Galícia, va coincidir que la falta d’inversió en xarxes i la deficient planificació han impactat en el desenvolupament d’inversions en zones geogràfiques crítiques. «Hauríem d’acoblar la demanda industrial al reforç de la xarxa de transport, de manera que el sistema fos més dinàmic», va suggerir, i va advertir al mateix temps que, malgrat que aquest Govern «és el que més ha recaptat», no hi ha prou inversió en la xarxa.
Així mateix, la vicepresidenta de la Junta de Castella i Lleó, Isabel Blanco, va recordar que la planificació de les xarxes «és competència del Govern». «És necessari que no sigui un document immòbil, que d’aquí dos anys estigui desfasat, sinó que sigui dinàmic i s’adapti a les necessitats de tots els territoris», va afirmar. Va recordar també que el 95% de l’energia produïda per la seva comunitat és renovable, però és incapaç de satisfer la seva pròpia demanda «per un problema de transport».
Lucre cessant
El director general de Política Econòmica i Interior del Govern d’Aragó, Javier Martínez Suárez, va coincidir amb la demanda coral, i va recordar que la seva és «la segona comunitat autònoma que més energia renovable genera, un 90% del total del territori». «Em pregunto: ¿quines inversions tindríem si comptéssim amb energia i possibilitats?», va plantejar Martínez Suárez, i va afegir el component del lucre cessant que suposa per a les comunitats la deficiència de la xarxa elèctrica.
