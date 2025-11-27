Simplificació administrativa
El Govern posa en marxa una llei per accelerar la construcció d'habitatges a Catalunya
El gabinet d’Illa aprovarà la memòria preliminar dimarts de la setmana que ve en la reunió del Consell Executiu
La norma també perseguirà reduir els tràmits ambientals i la instal·lació de renovables
Quim Bertomeu
El Govern posarà en marxa dimarts de la setmana que ve el procediment per elaborar una llei per simplificar els tràmits urbanístics i mediambientals que han d’afrontar els ciutadans i les empreses quan es relacionen amb l’administració. És una norma que intentarà, per exemple, reduir el termini pel qual es concedeixen les llicències d’obres per construir habitatges o per fer reformes; les autoritzacions ambientals o les sol·licituds per instal·lar energies fotovoltaiques i eòliques.
Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en una compareixença en la comissió d’Afers Institucionals del Parlament. El que farà el Govern la setmana que ve és aprovar la memòria preliminar, que marca l’inici del procés d’elaboració de qualsevol avantprojecte de llei de la Generalitat. Després redactarà la norma i finalment, d’aquí a uns mesos, portarà el text al Parlament per intentar-ne l’aprovació definitiva. «Hem de fer més fàcil l’activitat econòmica a casa nostra», ha dit el conseller.
La memòria preliminar de la llei, consultada per EL PERIÓDICO, estableix que els procediments administratius actuals són «excessivament lents i complexos». Per exemple, segons la normativa vigent, l’administració s’hauria de pronunciar sobre una llicència d’obres en un termini màxim de dos mesos, mentre que de vegades es demora un any o fins i tot dos. La norma, doncs, argumenta que aquesta «burocràcia» retarda projectes industrials, residencials o d’un altre tipus, «cosa que genera costos d’oportunitat i desincentiva inversions».
No pot ser que per construir una vivenda passem més temps movent papers que construint l’edifici
Aquest avantprojecte de llei intentarà potenciar dues de les polítiques claus que vol impulsar el Govern d’Illa: d’una banda, reformar l’administració per reduir la càrrega burocràtica; de l’altra, potenciar la construcció d'habitatges per donar sortida a l’emergència habitacional que viuen moltes famílies. Dalmau ho ha resumit així: «No pot ser que per construir un habitatge passem més temps movent papers que construint l’edifici».
Primeres pistes
Què proposa la norma? La memòria preliminar és una declaració d’intencions que encara no entra al detall, però dona algunes pistes. En primer lloc, proposa «integrar determinades fases» de la tramitació en una de sola per reduir terminis. En segon lloc, planteja potenciar els tràmits electrònics amb el compromís de «no comprometre la qualitat tècnica ni la seguretat jurídica». També contempla que entitats o professionals acreditats intervinguin en les tramitacions perquè siguin més «àgils». Finalment, advoca perquè els municipis petits no tinguin la mateixa càrrega burocràtica. «No es pot demanar el mateix a un municipi de 2.000 habitants que a una gran administració», ha conclòs.
