Comunitat Valenciana
Fi de l’era Mazón: Pérez Llorca, nou president gràcies al suport de Vox
El candidat popular obté la majoria en primera votació i culmina el relleu al capdavant de la Generalitat
Mateo L. Belarte
L’etapa de Carlos Mazón a la Generalitat ja és història. Una nova aliança entre el PP i Vox a les Corts, la tercera en dos anys i mig, ha permès al candidat popular ser investit nou president en primera votació, on ha recollit els 53 vots de la dreta (inclòs el d’un Mazón que només ha fet acte de presència per al veredicte final) davant les 46 negatives de l’esquerra. El de Finestrat es convertirà oficialment en els pròxims dies en el vuitè president de la Generalitat en democràcia, el sisè del PP. Ara el BOE ha de publicar el seu nomenament i el cessament de Mazón, fet que donarà via lliure a la protocol·lària presa de possessió, encara sense data.
Feia setmanes que les negociacions entre PP i Vox avançaven, tot i que el ple va començar sense garanties d’èxit per a Llorca, com ell mateix va admetre en la seva primera intervenció. Malgrat la incertesa derivada de la falta de concreció dels de Vox, als passadissos de l’hemicicle no es respirava nerviosisme, sinó confiança que finalment hi hauria entesa, com així ha estat.
Cap a les 17.30 de la tarda s’han confirmat aquests pronòstics optimistes de la mà del síndic de Vox, José María Llanos, que ha anunciat el suport del seu grup a Pérez Llorca en la seva última intervenció, després que el popular assumís pràcticament totes les exigències dels ultres també en la seva segona rèplica. Els d’Abascal no s’han conformat amb les concessions inicials del dirigent del PP (en una intervenció ràpida, de tot just 60 minuts) i l’han forçat a ser més explícit a l’hora d’assumir alguns dels seus postulats, sobretot en immigració, fiscalitat i contra el Pacte Verd.
Pérez Llorca, curiosament alcalde d’una localitat (Finestrat) on la població estrangera, majoritàriament europea, frega el 50 %, no ha defugit l’envit del portaveu de Vox, José María Llanos. Després d’un primer discurs en què essencialment ha repassat totes les cessions que Mazón ja havia signat per aprovar els pressupostos del 2025, amb l’afegit de les obres hidràuliques, ha anat més enllà després del recés i ha assumit compromisos més concrets en el torn de rèplica, tal com li havia exigit Vox.
El dirigent popular ha pujat a la tribuna després de la pausa per dinar i ha resolt els dubtes que podien quedar a Abascal, l’actor clau d’aquesta història, que seguia el ple des de Madrid. En concret, s’ha compromès a executar les partides ja pactades amb Mazón i incloses en els pressupostos actuals per fer proves d’edat a menors migrants i no només recopilar, sinó publicar, les estadístiques que els diferencien per origen, una iniciativa també aprovada per tots dos partits a les Corts.
Llorca ha justificat aquesta última concessió destacant que ja es fa en territoris com Catalunya o Euskadi: “No pot ser que siga racista ací i integrador a Catalunya. Menys hipocresia”, ha etzibat a l’esquerra. “La convivència, la seguretat i la preservació de la nostra identitat no és ser racista. No és assenyalar ningú, sinó assenyalar que els serveis públics funcionen al límit i que les arribades desordenades n’incrementen la pressió”, ja havia defensat en el seu primer torn.
Llorca no ha necessitat afegir res més en la seva darrera rèplica sobre el Pacte Verd Europeu, àmbit en què Vox sembla donar-se per satisfet amb la seva nova condemna a aquest conveni comunitari, que el popular ha qualificat com “la major amenaça per als agricultors valencians”. “Defensarem el nostre sector primari davant la impostura ecologista que les elits europees volen convertir en dogma”, ha promès. També han coincidit en la voluntat de prolongar la vida de Cofrents.
La complicitat entre el popular i Vox ha estat evident en tot moment, fins i tot a l’hora d’exposar discrepàncies, com ha passat amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Llorca ha rebutjat més retallades com les pactades amb Mazón, però s’ha mostrat disposat a negociar canvis legals perquè l’ens es limite a tasques de “vigilància” i “no de promoció”.
La sintonia també s’ha mantingut en matèria fiscal, on han acordat continuar la baixada d’impostos, i pel que fa a les obres hidràuliques, en què Llorca ha promès, com reclamava Abascal, exigir inversions al Govern central i portar-lo als tribunals si no les executa.
Ja amb el suport de Vox anunciat per Llanos, Pérez Llorca ha fet una última intervenció en què ha destacat tres eixos principals. El primer, un acostament a les víctimes de la DANA amb què esmena la gestió prèvia de Mazón. Llorca ha promès demanar perdó “en nom de la Generalitat” i treballar en un “entesa que dignifique, repare i tanque ferides”.
Així mateix, ha intentat estendre alguns ponts amb una esquerra encara a la defensiva i que l’acusa de ser una prolongació de Mazón. Tot i això, i com és habitual en els inicis de mandat, ha promès “diàleg”, destacant la necessitat de “serenitat” i d’aconseguir “acords” que, segons ha dit, necessita urgentment la Comunitat Valenciana.
