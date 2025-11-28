Malaltia animal molt contagiosa
Confirmats dos casos de pesta porcina africana en senglars a prop del campus de la UAB
Els exemplars trobats morts a Bellaterra han donat positiu a aquest virus, que és la primera vegada que es detecta a Espanya des del novembre del 1994
María Jesús Ibáñez
Els serveis veterinaris de la Generalitat de Catalunya han notificat aquest divendres la detecció de dos senglars silvestres positius al virus de la pesta porcina africana (PPA),a Bellaterra, en plena serra de Collserola, on van ser trobats morts el 26 de novembre. En concret, aquests dos positius, confirmats pel Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Madrid), suposen la primera detecció de la malaltia a Espanya des del novembre del 1994, segons ha afegit el Ministeri d’Agricultura.
El departament que dirigeix Luis Planas ha remarcat que es tracta d’una malaltia no zoonòsica, cosa que significa que les persones no són susceptibles a la infecció ni per contacte amb els animals ni per ingestió de productes derivats d’ells. Està considerada, això sí, per la Unió Europea (UE) com a malaltia de categoria A, per la qual cosa els Estats membres han d’adoptar mesures precises per aconseguir-ne el control i erradicació al més aviat possible a les zones afectades.
Les autoritats han reclamat al sector ramader que extremi totes les mesures de bioseguretat i vigilància en les explotacions de bestiar porcí i senglars, i en el transport d’animals. Per a això, ha sigut convocada per a aquest migdia una sessió de la sectorial del porcí, en la qual hi ha representats totes les organitzacions i sindicats del ram a Catalunya, per reunir-se, primer, amb el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, i després amb responsables del ministeri.
La Generalitat ja ha iniciat les investigacions per mirar de localitzar el possible origen de la malaltia detectada en aquests animals salvatges. La pesta porcina africana, que és altament contagiosa entre els animals, es troba present a la Unió Europea, des de la seva entrada als països bàltics i Polònia provinent de Rússia el 2014.
Fins ara són 13 països els que havien notificat la seva presència, que afecta les poblacions de senglars silvestres i, en alguns casos, explotacions de porcs domèstics. A més d’Espanya, s’han comunicat casos a Itàlia, Alemanya, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, República Txeca, Hongria, Grècia, Romania, Bulgària i Croàcia.
Restriccions a l’entorn
Els dos cadàvers de senglar silvestre que han donat positiu ara al virus van ser trobats a una distància aproximada d’un quilòmetre entre tots dos, als voltants del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Després de la confirmació, s’ha activat el manual pràctic d’operacions de lluita contra la PPA, que suposa la delimitació de la zona infectada, recerca activa i eliminació sota control oficial de cadàvers de senglars silvestres, prohibició de caça a la zona per tal d’evitar el moviment d’aquests animals cap a zona lliure, restricció d’activitats de caràcter no essencial, reforç de vigilància passiva i mesures de bioseguretat en explotacions porcines, visita oficial a aquestes, entre d’altres.
