Tancament forestal
LLISTA | Aquests són els 64 municipis de Catalunya amb prohibició o restriccions d’accés al bosc després de confirmar-se els primers casos de pesta porcina africana
El brot obliga a tancar l’accés al bosc a 12 municipis i restringeix activitats en un perímetre de 20 quilòmetres
Jose Real
La Generalitat ha activat mesures extraordinàries en un total de 64 municipis de Catalunya després de confirmar-se un focus de pesta porcina africana en una zona forestal de Cerdanyola del Vallès. L’actuació busca frenar la propagació d’un virus que no afecta els humans, però sí que suposa una amenaça greu per a les explotacions porcines i la fauna silvestre.
El pla estableix dos perímetres d’actuació. El primer, el més estricte, inclou un radi de sis quilòmetres al voltant del punt on s’ha detectat el focus. En aquesta franja, que inclou 12 municipis, queda totalment prohibit l’accés al medi natural. No es permet fer activitats d’oci, caminar, córrer, passejar el gos, caçar o portar a terme treballs forestals. També s’han instal·lat barreres físiques, productes químics i trampes per controlar la població de senglars, el principal vector de transmissió del virus.
En paral·lel, s’ha definit un segon anell de seguretat de fins a 20 quilòmetres que afecta el gruix del territori implicat. Aquí les restriccions no suposen un tancament total, però, sí, limitacions estrictes per evitar interferències en les tasques de vigilància i control de la fauna. En aquest perímetre ampliat queda restringit l’accés de lleure a la totalitat del parc natural de Collserola, un dels espais naturals més freqüentats de l’àrea metropolitana.
Les restriccions afecten municipis com Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell i Sant Cugat. Al perímetre més estricte, el de sis quilòmetres, una dotzena de localitats com Montcada i Reixac, Barberà del Vallès i Ripollet tenen totalment tancat l’accés a l’entorn natural.
La Generalitat remarca que la pesta porcina africana no suposa cap risc per a la salut humana, tot i que el seu impacte econòmic podria ser elevat si arribés a explotacions ramaderes. Per això s’han reforçat els serveis de neteja, s’han tancat àrees de pícnic i s’insisteix que està prohibit alimentar senglars. En cas de detectar un animal mort s’ha d’avisar el 112 i no manipular-lo.
Les mesures estaran vigents fins a nou avís, en funció de l’evolució del brot i de les tasques de control que continuen desplegades pels equips de sanitat animal i els Agents Rurals.
Municipis afectats
Zona de restricció total en un radi de sis quilòmetres
Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Rubí.
Zona de seguretat ampliada en un radi de 20 quilòmetres
- Alt Penedès: Gelida, Sant Llorenç d’Hortons
- Anoia: els Hostalets de Pierola, Masquefa
- Bages: Castellbell i el Vilar, Mura, Rellinars
- Baix Llobregat: Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, el Papiol, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, la Palma de Cervelló
- Barcelonès: Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
- Maresme: Alella, el Masnou, Montgat, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt
- Vallès Occidental: Castellar del Vallès, Gallifa, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls
- Vallès Oriental: Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, la Roca del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès
L’afectació d’aquests 64 municipis forma part d’una operació dissenyada per evitar que la malaltia s’expandeixi en la seva fase més primerenca. La mobilitat en zones forestals és un factor de risc en àrees amb alta presència de senglars, de manera que la Generalitat manté una vigilància activa i revisarà les mesures a mesura que avanci la situació epidemiològica.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix