El 60% de places de funcionaris locals a Catalunya són d'interins, accidentals o vacants
Comarques amb molts micropobles, com el Solsonès o l'Alt Urgell, són les més afectades pel desequilibri
R. TORTOSA
Catalunya compta amb 1.583 llocs per a funcionaris d'habilitació nacional (FHN), és a dir, per a empleats públics amb tasques exclusives i reservades a las administracions locals, com la secretaria, la tresoreria o la intervenció. D'aquest total, 666 posicions estan ocupades mitjançant nomenaments accidentals o interins. I 178 llocs no estan coberts de cap manera. La xifra encara s'eleva fins a 288 si es té en compte la quantitat d'eximits. Així doncs, dels 1.583 llocs disponibles, només 629 estan assignats a FHN, nombre que representa el 40% del total. O el que és el mateix: hi ha 954 vacants, així és, el 60% del total.
Lleida és la demarcació més perjudicada per la manca d'aquests funcionaris. Comarques de la regió central com el Solsonès i l'Alt Urgell concentren municipis amb pocs habitants i pressupostos limitats. Factors com aquests porten a nomenaments interins, llocs sense ocupar o declaracions de poblacions eximides.
Per això, la Generalitat ha dut a terme aquest cap de setmana el primer examen descentralitzat per incorporar secretaris i interventors als ajuntaments catalans. Així, prop de mil opositors opten a les 218 places que s'ofereixen en aquesta convocatòria. La segona prova se celebrarà el mes de febrer, i la tercera, durant la primavera.
Els candidats que aprovin hauran de superar també un curs específic sobre «temàtica autonòmica», que es desenvoluparà l'estiu vinent a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Al final d'aquest procés, o sigui, en un any, els funcionaris s'incorporaran als consistoris que ho necessitin.
El pas s'ha pogut donar després que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Funció Pública, Óscar López, acordessin el gener que el Govern podria participar directament en la gestió de l'actual convocatòria pública estatal addicional.
Les aules del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, han acollit l'examen, que ha consistit en un qüestionari de 100 preguntes. Concretament, 537 opositors optaven a places de secretaris-interventors; 204, a secretaris; i 215, a tresorers. Les primeres dades, encara provisionals, apunten a una participació del 50%, una xifra habitual en aquests tipus d'oposicions i més si en té en compte que un mateix opositor es podia apuntar-se a més d'un examen i decidir al final a quin presentar-se.
Les figures dels secretaris, interventors i tresorers municipals són obligatòries en tots els ajuntaments. Desenvolupen un paper clau en la gestió administrativa i legal, la gestió econòmica i financera, i el control i la fiscalització. Als pobles amb menys residents, la Diputació o el Consell Comarcal són els organismes que ofereixen aquest assessorament administratiu i legal.
Albert Dalmau, que ha valorat aquesta primera prova des de la Fira de Micropobles que es desenvolupa a la localitat de Torre-serona, al Segrià, ha recordat que es tracta d'«unes oposicions molt reclamades i esperades». El conseller ha afegit: «Aspirem a tancar l'any 2026 el traspàs de la competència plena, però no ens podíem quedar de braços plegats fins llavors».
