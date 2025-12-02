Després de la picada d’ullet del president
Junts manté el veto al Govern i desconfia de les promeses de Sánchez: «No cola»
Els postconvergents exigeixen «fets» i mantenen que les paraules del cap de l’Executiu no alteren la seva actitud davant el PSOE
Júlia Regué
Pedro Sánchez està disposat a «reiniciar «la relació amb Junts després que el partit postconvergent trenqués amb el Govern per la falta de compliment dels acords assolits per a la investidura. El fracàs del camí de dèficit al Congrés, el primer pas per a l’elaboració dels Pressupostos, va ser una sonora alarma del que pot passar en cada votació a la Cambra, on JxCat va sumar els seus vots als del PP i Vox, i que el camí per tirar endavant uns nous comptes públics per al 2026 és inviable sense els seus set vots.
Un auguri que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va aprofitar per mirar de seduir els empresaris catalans a fi que pressionin Junts per promoure una moció de censura, cosa que per a la Moncloa va ser un símptoma de debilitat, però, alhora, una possibilitat que s’entremet en la voluntat d’arribar al final de la legislatura el 2027. Per això, Sánchez s’ha llançat públicament a assumir que no ha complert el que s’ha acordat amb Junts, i a mirar de reconciliar-se amb el partit de Carles Puigdemont mitjançant l’impuls d’un paquet de mesures que els postconvergents van fixar com a primordials: aturar la multireincidència, blindar els propietaris davant possibles impagaments i flexibilitzar la inversió dels ajuntaments –una cosa rellevant per fer front a l’auge de l’extrema dreta d’Aliança Catalana–.
¿És suficient perquè Junts torni a afegir-se al bloc de la investidura? Fonts de la direcció revelen que no, que tot segueix igual, i reclamen «fets». «No cola», apunten. Interpreten la picada d’ullet de Sánchez com una maniobra a la desesperada i com una assumpció que ha entès que el divorci «anava seriosament». De tota manera, fonts de la formació recorden que la ruptura es produeix per incompliments, per la qual cosa el que ha de fer el Govern és complir, sense que això impliqui la necessitat d’arribar a nous pactes.
També és cert que Junts sempre ha defensat que votarà a favor de totes les iniciatives que beneficiïn els interessos de Catalunya, cosa que es tradueix com que qualsevol mesura que la formació hagi plantejat i que el PSOE porti al Congrés, comptarà amb els seus vots. Per ara, a Junts res canvia: Sánchez ha de demostrar si vol recompondre la seva majoria. ¿Com? Complint, amb fets, no amb paraules, resumeixen des del partit postconvergent.
