L'exèrcit eleva fins als 150 els militars desplegats per combatre la pesta porcina africana
L'UME compta amb 25 vehicles i tres equips de descontaminació
Gemma Sánchez (ACN)
Els efectius de l’exèrcit espanyol desplaçats a la zona zero de la pesta porcina africana s’han elevat fins a 150 les últimes hores. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha detallat que en un inici van mobilitzar 75 militars, que ràpidament van passar a 117 i ara ja se situen en 150. Treballen al radi de 20 quilòmetres delimitat com a zona de risc amb més de 25 vehicles de diferents unitats i tres equips de descontaminació. Prieto ha avançat aquest dimarts que els casos positius de pesta porcina s’haurien elevat a sis, segons que li hauria facilitat el Ministeri d’Agricultura. Per ara, però, el Govern insisteix que els casos confirmats són dos i que no hi ha novetats i demana no fer "balls de xifres".
En una atenció als mitjans, el delegat del govern espanyol ha volgut enviar un missatge de crida a la “tranquil·litat” als consumidors, productors porcins i països importadors.
Prieto ha destacat que els equips desplegats al radi de la PPA són "molt especialitzats", i també inclouen 75 agents de la Guàrdia Civil, del SEPRONA.
El delegat del govern espanyol ha apuntat que els agents i militars desplegats fan "equips mixtos" amb el cos d'Agents Rurals, amb l'objectiu d'extreure els porcs senglars que es detectin amb símptomes o que es trobin morts.
Així mateix, ha indicat que s'apliquen mesures molt estrictes de bioseguretat. En aquest sentit, ha apuntat a la "descontaminació de tot el radi" i dels equips que hi treballen per evitar que el virus s'estengui "amb una mostra a la sabata o a qualsevol altra banda".
Prieto ha celebrat la "gran col·laboració entre totes les administracions" davant de la crisi generada per la PPA, i ha recordat que arribaran experts de la Comissió Europea que "ajudaran també a prendre mesures i avaluar" les que s'estan aplicant.
Per la seva banda, el tinent coronel Joaquín Nuñez, que coordina els equips de l'UME desplegats per la zona de Collserola, ha explicat que se centren en trobar cadàvers de porcs senglars durant el dia, i posteriorment extreure'ls de forma "biosanitàriament segura".
A més, durant la nit hi ha suport amb drons per intentar localitzar animals. Quan els porcs senglars es localitzen vius, els que se n'ocupen són els agents rurals.
El tinent coronel ha indicat que l'UME s'adaptarà a les "necessitats" del Govern i posaran a disposició "les capacitats necessàries".
