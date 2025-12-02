Pla de xoc contra la pesta porcina a Catalunya: control poblacional de senglars i més mesures de bioseguretat a les granges
Ordeig anuncia que preparen un pla d'ajudes econòmiques pel sector porcí i un grup d'experts per avaluar vacunes
ACN
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que convocaran a les organitzacions agràries i a tots els alcaldes de Catalunya per activar el pla de control poblacional de porcs senglars al conjunt del territori davant del brot de pesta porcina africana. Ho ha dit aquest dimarts en roda de premsa després d’una reunió amb els alcaldes i representants dels 18 municipis que es troben en la zona afectada per la malaltia. També ha anunciat un pla d’acció per reforçar la bioseguretat de totes les granges del territori i ha demanat no fer un “ball de xifres” amb els casos positius, que els confirma el Ministeri. Els 400 efectius desplegats han acabat avui la primera revisió del radi de 6 quilòmetres.
Ordeig també ha explicat que el Govern crearà un grup d'experts per avaluar les vacunes existents per fer front a la pesta porcina i per analitzar quines mesures han funcionat en altres països. Aquest equip estarà liderat pels científics del Centre d'Investigació en Sanitat Animal (CReSA) i membres del departament de Recerca i Universitats de la Generalitat.
Ara per ara, la resposta de la Generalitat és activar un pla de control per reduir la població de senglars al conjunt de Catalunya i augmentar les mesures de bioseguretat a totes les granges. "Saben que és un vector transmissor i que tenim sobrepoblació", ha explicat, i ha detallat que existeix un document on s'estableix com actuar a cada territori.
Així mateix, també preveu treballar amb el sector un conjunt de mesures per reforçar la bioseguretat a totes les granges. D'una banda, aquest pla s'articularà a través d'una avaluació de totes les mesures "estrictes" ja existents per comprovar que s'estan aplicant i que funcionen i, de l'altra, se n'afegiran de noves. Si cal, el Govern facilitarà "mètodes de desinfecció" als ramaders. "El sector es vol protegir, ho vol fer bé, no demanarem l'impossible", ha defensat.
Dossier econòmic amb dades
Pel que a les exportacions de porcí, ha avançat que estan preparant un dossier econòmic de manera conjunta amb Prodeca per donar a conèixer l'impacte real i concret de la malaltia en el comerç exterior, i ha detallat que el Ministeri d'Agricultura està capitanejant les negociacions amb diferents països per aixecar algunes restriccions. "La nostra previsió es anar recuperant progressivament les exportacions", ha dit, i ha demanat evitar fer un discurs "catastrofista".
Ordeig ha dit que és "precipitat" detallar com seran les mesures econòmiques que tindrà el sector porcí, ja que el departament d'Economia encara hi està treballant. Tanmateix, ha recordat que, com a "mesura urgent", els ramaders tenen disponible una línia de 50 milions de l'Institut Català de Finances (ICF).
El conseller ha defensat que el Govern vol estar al "capdavant" de les solucions i les respostes per fer front a la malaltia. "Estem donant un exemple de país de com hem de gestionar una alerta sanitària", ha celebrat el conseller, que ha tornat a demanar a la ciutadania que segueixi les recomanacions i no entri en el radi prohibit.
En el moment de fer la seva roda de premsa, Ordeig ha informat que hi havia dos casos confirmats de PPA, xifra que en els minuts posteriors el Ministeri d'Agricultura ha elevat fins a nou.
