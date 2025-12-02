Catalunya llança el primer satèl·lit 6G en òrbita baixa d'Europa destinat a la recerca
El projecte permetrà fer experiments reals a l'espai per avançar en camps com la telemedicina
Blanca Blay (ACN)
Catalunya ha llençat amb èxit el primer satèl·lit 6G en òrbita baixa d'Europa destinat a la recerca. Es tracta del satèl·lit 6GStarLab, un projecte pioner impulsat pel centre de recerca i2CAT que es dedicarà a la investigació i innovació oberta en xarxes no terrestres. L'artefacte ha estat fabricat íntegrament a Catalunya per l'empresa Open Cosmos i es va llançar amb èxit divendres al vespre des de les instal·lacions d'SpaceX, a Vandenberg, Califòrnia. El projecte es dedicarà a la investigació i la innovació en xarxes no terrestres i permetrà fer experiments reals a l'espai i de forma remota per avançar en aplicacions com la telemedicina, l'educació a distància, la prevenció de desastres naturals o la mobilitat autònoma.
El llançament s'ha pogut veure en diferit aquest dimarts a la tarda en un acte al Palau de la Generalitat. En les imatges es veu com el coet Falcon 9 Block 5 que transportava el satèl·lit s'enlaira allunyant-se de la Terra i es divideix en dues parts deixant anar el satèl·lit a l'espai amb èxit. Des de llavors, ja està orbitant la Terra. En una primera fase, es duran a terme una sèrie de proves per validar la tecnologia que s'utilitzarà. Així, la previsió és que el satèl·lit estigui ja en funcionament per a finalitats de recerca en una segona fase, a principis de l'any 2026.
El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha celebrat la fita i ha assenyalat que és "el punt d'inici de tot el potencial transformador" que ofereix el projecte. Tort ha destacat que tingui 'ADN català' i s'hagi fabricat íntegrament a Catalunya. D'altra banda, ha apuntat que cal diversificar les comunicacions i ha destacat el valor "transformador" d'avançar en la recerca a través d'un laboratori obert, ja que el 6GStarLab actuarà com un banc de proves obert i flexible per a la comunitat científica i tecnològica que permetrà desplegar i executar experiments de forma remota.
Laboratori de recerca a l'espai
El centre de recerca i2CAT, adscrit al Departament de la Presidència de la Generalitat, lidera aquesta missió pionera amb l'objectiu de validar experimentalment noves tecnologies de comunicació en un entorn real a l'espai.
"Aquest satèl·lit està destinat íntegrament a la recerca i l'experimentació", ha afirmat el director d'i2CAT, Sergi Figuerola, que ha afegit que el laboratori permetrà a la comunitat científica accelerar desenvolupaments de la futura connectivitat en xarxes no terrestres. I és que gran part de l’experimentació del 6GStarLab se centrarà en les xarxes no terrestres, és a dir, les que utilitzen nodes com satèl·lits o plataformes de gran altitud per transmetre informació, complementant les xarxes terrestres tradicionals.
Una fita fonamental per reduir la bretxa digital, facilitar l'accés a serveis essencials a escala mundial i impulsar el camí cap a la 5G avançada i la futura 6G. "El 6GStarLab ens permetrà millorar i reforçar les capacitats de comunicacions en zones remotes o en escenaris crítics", ha afirmat Figuerola. En aquesta línia, ha fet valdre l'aplicació de les xarxes híbrides per reduir la bretxa digital, garantir serveis essencials en zones aïllades o oferir un suport vital de comunicacions per a la prevenció de desastres naturals com ara incendis o aiguats.
A més a més, també ha dit que la investigació és fonamental per a l'establiment de la nova generació 6G de comunicacions "resilients, intel·ligents i segures", cabdals per protegir els sistemes davant de crisis de ciberseguretat o grans apagades. També s'hi ha referit Albert Tort, que ha assenyalat que cal "mirar al cel" i veure com la combinació amb les comunicacions terrestres permet construir unes comunicacions del futur millors en casos com ara situacions excepcionals d'emergència.
Estació òptica terrestre a Móra la Nova
La missió tindrà impacte més enllà de l'espai, ja que comptarà amb un segment a Móra la Nova, a les Terres de l’Ebre, cofinançat per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball en el marc del Fons de Transició Nuclear. El segment, que es començarà a construir durant aquest mes, s'instal·larà en una àrea del polígon industrial del Molló propera al laboratori d'innovació social COEbre COEbrAquesta infraestructura controlarà els experiments del 6GStarLab i es posarà en marxa en paral·lel a les operacions del satèl·lit. A més, inclourà una estació òptica terrestre que permetrà establir comunicacions làser bidireccionals terra-espai, un avenç clau per a la transmissió de dades d'alta velocitat. Segons han detallat des d'i2CAT, l'estructura de Móra la Nova es pot controlar remotament, però allà hi ha un grup local i des del territori es faran activitats.
El 6GStarLab s'emmarca en el programa d’Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió UNICO I+D 6G, impulsat pel Govern d'Espanya dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat amb fons NextGenerationEU. Alhora, la missió segueix el full de ruta que està traçant l’Agència Espacial Europea (ESA) en l'àmbit de la 6G.
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina