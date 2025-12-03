Els Agents Rurals amplien la cerca de porcs senglars morts a l’àrea de vigilància fins als 20 quilòmetres
Aquest dijous s’incorporaran cinc nous binomis canins de la Comunitat de Madrid
Àlex Recolons (ACN)
Els Agents Rurals han ampliat aquest dimecres l’àrea de cerca d’exemplars de porc senglar morts a l’àrea de vigilància que va dels sis als vint quilòmetres del punt on es van trobar els primers animals infectats pel brot de pesta porcina sense vida. Lluís Pallarès, cap de l’àrea de grups especials del cos d’Agents Rurals, ha explicat que aquest dijous s’incorporaran a la cerca cinc nous binomis canins provinents de la Comunitat de Madrid per sumar-ne un total de 13.
Sobre l’inici de les captures, Pallarès ha explicat que ja tenen preparades les gàbies i que estan a l’espera de rebre el vistiplau de la UE per iniciar-les. Pel que fa al balanç de la feina feta fins ara, ha celebrat que no s’hagi trobat cap animal infectat més enllà dels sis quilòmetres.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Una fuita de gas a Manresa obliga a confinar dos blocs i a aturar l'activitat de l'empresa química Lipmes