Els Agents Rurals amplien la cerca de porcs senglars morts a l’àrea de vigilància fins als 20 quilòmetres
Aquest dijous s’incorporaran cinc nous binomis canins de la Comunitat de Madrid
Àlex Recolons (ACN)
Els Agents Rurals han ampliat aquest dimecres l’àrea de cerca d’exemplars de porc senglar morts a l’àrea de vigilància que va dels sis als vint quilòmetres del punt on es van trobar els primers animals infectats pel brot de pesta porcina sense vida. Lluís Pallarès, cap de l’àrea de grups especials del cos d’Agents Rurals, ha explicat que aquest dijous s’incorporaran a la cerca cinc nous binomis canins provinents de la Comunitat de Madrid per sumar-ne un total de 13.
Sobre l’inici de les captures, Pallarès ha explicat que ja tenen preparades les gàbies i que estan a l’espera de rebre el vistiplau de la UE per iniciar-les. Pel que fa al balanç de la feina feta fins ara, ha celebrat que no s’hagi trobat cap animal infectat més enllà dels sis quilòmetres.
En declaracions als mitjans de comunicació, el cap de l’àrea de grups especials del cos d’Agents Rurals ha explicat que equips de terra, drons i binomis canins han treballat durant tota la jornada per trobar nous cadàvers de porc senglar i per tancar la zona anomenada d’infecció per, d’aquesta manera, evitar tant la sortida com l’entrada d’exemplars i evitar així nous contagis.
Lluís Pallarès ha assenyalat que l’abrupta orografia i l’espessa vegetació, especialment al sud de l’àrea de cerca, han dificultat els treballs i que han estat els binomis canins els que han agafat protagonisme per accedir als indrets més inaccessibles. Aquí, ha informat que aquest dijous s’incorporaran cinc nous binomis provinents de Madrid per tenir-ne 13 disponibles.
A banda de buscar nous exemplars morts, els treballs també s’han centrat a col·locar barreres físiques per delimitar la zona d’infecció aprofitant infraestructures com l’AP-7 o la C-58 i també amb l’aplicació de repel·lents químics. Sobre les barreres físiques, Pallarès ha demanat a qui entri a la zona que no deixi oberts els tancats per evitar la circulació d’animals.
Pallarès ha afegit que aquest dimecres, un cop rastrejada tota l’àrea d’infecció dels 0 als 6 quilòmetres, s’ha ampliat la cerca de cadàvers de senglar a l’àrea de vigilància, la que va fins als 20 quilòmetres, seguint la mateixa metodologia de quadrícules que s’ha emprat fins ara. En aquest sentit, ha destacat que fins ara no s’ha trobat cap animal mort més enllà dels sis quilòmetres del punt on es van localitzar els dos primers.
Sobre l’inici de les captures de senglars, Pallarès ha explicat que ja tenen preparades les gàbies i que les col·locaran tan bon punt rebin el vistiplau de la UE, que és qui marca el protocol a seguir. Les captures seran inicialment en grup i els animals capturats seran sacrificats.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa