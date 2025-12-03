El pla de xoc de Sanitat contra l'epidèmia estacional de virus respiratoris: promoció de la vacunació i retorn de l'ús de les mascaretes
Estableix quatre nivells de risc i especifica en quines situacions i espais cal utilitzar el tapaboques
ACN
La Comissió de Salut Pública del Sistema Nacional de Salut, formada pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, ha aprovat el document marc de recomanacions per al control de les infeccions respiratòries agudes (IRAs). És una eina que ha de servir per millorar la resposta davant l'epidèmia estacional de virus respiratoris aquesta temporada, com l'arribada de la variant K de la grip. Estableix quatre nivells de risc en funció dels indicadors de transmissibilitat detectats i l’impacte d’aquestes infeccions en els recursos assistencials i en la població. Fixa recomanacions generals com ara promoure la vacunació i la ventilació o mantenir una correcta higiene de mans, i inclou consells específics per a cada escenari, incloent en quines situacions i espais cal usar mascareta.
El pla parla d’indicadors, vigilància i avaluació i destaca especialment els sistemes de vigilància de les infeccions respiratòries agudes i les diferents fonts que permeten monitoritzar en temps real la transmissibilitat, la gravetat i l'impacte. Entre aquestes, menciona el sistema de monitorització de la mortalitat diària (MoMo), el sistema d'informació de vacunacions (Sivamin) i les dades d'ocupació dels hospitals i de les unitats de cures intensives.
El document estableix quatre nivells de risc en funció dels nivells de transmissibilitat detectats i de la resta d’indicadors relatius a l’impacte d’aquestes infeccions en els recursos assistencials i en la població susceptible. Les diferents situacions són interepidèmica o basal, epidèmia de nivell baix o mitjà, epidèmia de nivell alt i epidèmia de nivell molt alt.
Hi ha una sèrie de recomanacions que són generals independentment de l’escenari com ara la promoció de la vacunació, l'enfortiment dels sistemes de vigilància, la formació del personal sanitari i no sanitari o la revisió dels plans de contingència per garantir l'assistència. També la ventilació dels espais, la higiene de mans i l'ús de màscara o la limitació dels contactes per part dels qui tinguin símptomes d'aquestes malalties.
En paral·lel, cada nivell té les seves indicacions específiques. Així en situació interepidèmica o basal es recomana l'ús de mascareta quirúrgica per persones amb símptomes respiratoris, especialment si han d’estar en contacte amb col·lectius vulnerables, així com el seu ús continuat per part de treballadors simptomàtics a centres sociosanitaris.
En el nivell d’epidèmia baix o mitjà s'intensifiquen les tasques de coordinació entre les diferents institucions i les campanyes d'informació a la ciutadania. A més, es recomana l'ús de la mascareta en àrees sensibles dels hospitals com ara unitats oncològiques o de trasplantaments, tant per part dels professionals com per part dels pacients i acompanyants. Al mateix temps, es manté l’ús continuat d’aquesta protecció entre els treballadors amb símptomes de les residències de gent gran. En aquest àmbit també s'indica que es poden adoptar mesures addicionals si es detecta transmissió.
Pel que fa al nivell alt d’epidèmia, contempla adaptar els plans de continuïtat assistència per garantir que hi ha capacitat de respondre a les situacions que es presenten. S’aconsella l'ús generalitzat de mascareta en espais comuns de centres sanitaris, com ara sales d'espera o urgències. Als geriàtrics i centres de discapacitats es revisarà la política de visites, i s'aconsella a persones vulnerables utilitzar elements de protecció facial en espais tancats sense ventilació adequada.
Finalment, el document sosté que en situació de nivell alt o molt alt d’epidèmia cal activar la coordinació extraordinària entre territoris mitjançant reunions del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En aquest cas, les autoritats sanitàries podran establir mesures excepcionals per al control de la transmissió en determinats contextos o col·lectius especialment exposats.
