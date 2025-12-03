A Collserola
Trobats 50 senglars morts dins del radi d'afectació de la pesta porcina africana
El Govern i la Generalitat estan analitzant els cadàvers dels animals per determinar si es van contagiar de la malaltia, per la qual cosa el nombre de positius es manté en nou
Els efectius que estan pentinant el Parc Natural de Collserola per contenir el brot de pesta porcina africana han trobat fins al moment una cinquantena de senglars morts dins de la zona delimitada, tot i que no significa que estiguin tots encomanats, ja que ara per ara la xifra de positius confirmats es manté en nou.
«Hem trobat una cinquantena d’animals morts, però el que no sabem és l’analítica –per determinar si estaven contagiats–, tot i que l’important és que tots els positius confirmats fins ara –nou– són d’aquesta zona confinada», ha explicat en declaracions als mitjans l’inspector en cap dels Agents Rurals de la Generalitat, Josep Antoni Mur. Efectius d’agents rurals, policia i militars de l’UME continuen pentinant la zona de vigilància de sis quilòmetres al voltant del lloc on es van trobar els primers casos comunicats divendres passat, a la zona de Bellatera i dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Els efectius han fet una prospecció per quadrícules de 300 metres quadrats, assignades cada una a una unitat, en una zona boscosa que està situat entre les autovies C-58, AP-7 i C-16. Els treballs consisteixen a contenir els animals amb barreres químiques (repelents) en passos de fauna i, des de fa dos dies, també físiques en passos subterranis (per sota de les autovies), mentre que els Mossos controlen els ponts per sobre de les carreteres.
Mur ha dit que estan pendents de les indicacions dels tècnics de la Comissió Europea i del Ministeri d’Agricultura desplaçats a la zona perquè concretin els mètodes per al sacrifici i la captura. «Tenim recorreguts preparats i sistemes de trampes de captura massiva, però ens han de dir on utilitzar-les i quins mètodes es poden utilitzar per al sacrifici», ha dit Mur.
El portaveu d’Agents Rurals ha assenyalat que «fins al moment no s’han fet captures, sinó que només s’ha escombrat el terreny per detectar cadàvers i per veure si són positius o no», una cosa que ha de confirmar el laboratori de referència del Ministeri d’Agricultura. De moment s’han trobat «una cinquantena» d’animals morts dins de la zona de vigilància de sis quilòmetres que s’hauran d’analitzar, sobre una població de senglars que podria estar entorn del miler en el conjunt de la zona de Collserola, segons Mur.
L’inspector en cap dels Agents Rurals ha dit que «el pitjor escenari» és que la pesta sortís pel nord en direcció a Matadepera (Barcelona), perquè des d’allà penetraria al centre de Catalunya. Si, al contrari, s’expandís cap al sud, la situació seria menys problemàtica perquè allà hi ha la ciutat de Barcelona i el mar, que actuarien com a barreres.
