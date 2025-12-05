Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pesta porcina

Persones i gossos tenen prohibit passejar pels boscos i les rieres d'aquests 12 municipis de la Catalunya central

Les restriccions a la mobilitat s’allargaran fins al 14 de desembre i la Generalitat revisarà les seves mesures segons com evolucioni el virus

Un cartell demana precaució a la zona de Collserola

Gabriel Ubieto

Barcelona

L’accés a boscos, parcs, rius i camps de cultiu més enllà dels camins delimitats queda prohibit als 91 municipis més pròxims al brot de pesta porcina africana, l’epicentre del qual continua localitzat a Collserola. Dotze d'aquests termes on queda restringida la mobilitat són de l'àmbit de cobertura de Regió7: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, el Papiol, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat; a els Hostalets de Pierola i Masquefa, a l'Anoia; i a Castellbell i el Vilar i Mura, al Bages. També s'aplica la mesura als parcs naturals de Montserrat (des de Collbató), Sant Llorenç del Munt i de l’Obac i Sant Miquel del Fai. Per contra, l’accés i consum als restaurants ubicats en zones rurals continua estant permès.

El Govern de la Generalitat ha decidit augmentar les restriccions de mobilitat de manera temporal fins al diumenge 14 de desembre, a fi de reduir el trànsit de persones durant el pont de la Constitució i la setmana següent, per a així disminuir les possibilitats que el virus desbordi el perímetre que fins ara han mantingut les autoritats.