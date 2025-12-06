La invisible violència obstètrica: Catalunya triplica la taxa d’inducció al part recomanada per l'OMS
Diversos estudis revelen elevades xifres de medicalització i intervencions sense el consentiment de les dones
Ariadna Mañé (Verificat)
Quatre de cada deu dones que han tingut un fill a Espanya afirmen haver patit algun tipus de violència obstètrica (VO) per part del personal sanitari, segons un estudi de la Universitat Jaume I de Castelló del 2020. El maltractament de la dona durant l’embaràs, el part i el postpart és una forma de violència de gènere institucional reconeguda internacionalment, inclosa en l’Informe de la Relatora Especial de l’ONU sobre la violència de gènere.
Mentrestant, al Parlament, tres diputades, Sílvia Orriols, presidenta d’Aliança Catalana; Belén Pajares, del PP, i Mónica Lora, de Vox, han negat l’existència de la violència obstètrica i l’han qualificat de concepte ideològic.
La VO contempla des de procediments sense consentiment fins a pràctiques perilloses, sense base científica i no recomanades pel Ministeri de Sanitat i l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Catalunya és pionera a Europa en la lluita contra aquesta pràctica, i compta amb un pla específic per abordar-la i el seu reconeixement legal com una forma de la violència de gènere des del 2020, tot i que no està tipificada com a delicte.
Les dones catalanes van puntuar amb un 7,95 sobre 10 l’atenció rebuda durant l’embaràs, el part i el postpart als centres públics, un lleuger descens respecte al 2019, segons l’Enquesta de Percepció, Experiència i Satisfacció del Servei Català de Salut del 2022. La majoria d’indicadors obtenen una puntuació positiva, però fins al 20% de les dones expressen opinions negatives sobre el procés, i gairebé el 40% considera insuficient la informació rebuda. Entre el 2022 i el 2024, els centres del sistema sanitari públic català han registrat 222 reclamacions per violència obstètrica, segons dades de l’ACN.
Abús de l’oxitocina
A Catalunya, una investigació del Departament de Salut va revelar una tendència a la medicalització i a l’intervencionisme. La taxa d’inducció del part (34%) triplica la recomanada per l’OMS (10%), i l’administració d’oxitocina per accelerar-lo, pràctica desaconsellada pel Ministeri de Sanitat i l’OMS, s’aplica entre el 51% i el 64% dels parts.
La violència obstètrica pot tenir moltes cares, però totes tenen en comú que el criteri del metge s’imposa sobre l’autonomia corporal de les pacients. Segons la Unió Europea, la VO pot incloure: abús psicològic (denegar privacitat, restricció de moviment, tracte infantilitzant), procediments sense consentiment (esterilitzacions o exploracions forçades), pràctiques innecessàries (induccions o cesàries rutinàries) o denegacions d’atenció (no oferir analgèsia, ocultar informació o prohibir acompanyament).
L’estudi de la Universitat Jaume I sobre els parts a Espanya revelava que el 38,4% coneixia el terme VO i afirmava haver-la patit. En canvi, el 48% va sentir que no tenia espai per expressar dubtes ni preocupacions, el 45% manifestava falta de consentiment i informació i el 44,4% considerava innecessaris alguns procediments.
Pràctiques com la maniobra de Kristeller (o pressió del fons uterí per augmentar la força de les contraccions, sense evidències que determinin la seva efectivitat, feta al 17% de les enquestades) i les amniotomies (ruptura controlada de la membrana per induir el trencament d’aigües, al 18%) estan desaconsellades per l’OMS. D’altres, com la maniobra de Hamilton (despreniment manual de les membranes amniòtiques de l’úter), només s’haurien de practicar en casos concrets. D’altra banda, l’ús indegut del fòrceps pot provocar lesions en el nadó.
La llei catalana del 2020 és un primer pas per «abordar una situació estructural», en paraules de l’advocada Marta Busquets, especialitzada en dret sanitari i presidenta de l’associació Dona Llum. No obstant això, demandar davant la justícia continua sent un procés difícil. I també hi ha l’oposició de part del personal sanitari. El 2021, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges va publicar una carta rebutjant el concepte de VO, afirmant que és «ofensiu» i «criminalitza» l’acció mèdica. La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia s’ha desmarcat d’aquest discurs i ha creat un grup de treball específic per combatre la violència obstètrica.
