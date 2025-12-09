Alerta veterinària
Aquests són els sis experts que investigaran l’origen del brot de pesta porcina
Josep Usall, director d'IRTA, una de les entitats que seran auditades, en serà el responsable logístic
Laura Pérez, de l’INIA, n’assumirà la direcció científica
María Jesús Ibáñez
El director de l’Institut de Recerca i Investigació Agroalimentàries (IRTA), Josep Usall, serà el coordinador logístic –sense funcions executives– del nou comitè que investigarà l’origen del focus de pesta porcina africana (PPA) declarat a Collserola el 28 de novembre passat, segons va anunciar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. El comitè, format per sis persones i que es reunirà diàriament des d’avui, treballarà sota la direcció científica de la doctora Laura Pérez, directora del Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CISA-INIA) situat a Valdeolmos, a Madrid, i que és un dels laboratoris de referència de la UE en aquest àmbit. Amb ella hi haurà tres experts independents –Gorka Aduriz, Massimo Palmarini i Gonzalo Pascual– i dos de l’IRTA –Xavier Abad i Diana Ramírez–, tots "professionals amb trajectòries consolidades en centres de referència". Usall "facilitarà i obrirà les portes de l’organisme per possibilitar el treball del comitè", va assenyalar la conselleria, que no descarta que en els pròxims dies puguin incorporar-se més especialistes.
Un dels laboratoris que seran analitzats per aquest nou organisme és justament el que l’IRTA té al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre de Recerca de Sanitat Animal (CReSA), molt a prop d’on es va localitzar al primer senglar mort per pesta porcina i que segons va anunciar aquest cap de setmana la Generalitat serà auditat per aclarir, entre d’altres, si el virus que ha donat lloc a aquest brot va poder escapar-se d’un laboratori. Dos dels sis membres del comitè pertanyen a l’entitat que serà auditada per investigar si el virus s’ha pogut escapar d’un laboratori.
Segons va explicar Ordeig en una compareixença per fer balanç dels 10 dies de crisi, la comesa del comitè serà, primer de tot, determinar un pla de treball, "com decidir quines instal·lacions han de ser revisades i quines no" i, a continuació, "avaluar els protocols i mesures de bioseguretat que s’apliquen en aquests laboratoris, a més d’analitzar els espais físics per si mateixos". "Això no significa que l’únic front que s’investigui sigui la possible fuga biològica, que és una de les diverses hipòtesis sobre la taula", va dir el conseller.
Ordeig va recordar que el virus de la pesta porcina africana té fins a 28 soques diferents identificades, "i no és forassenyat pensar que una d’elles pugui haver experimentat una mutació", una cosa que també s’investigarà per part dels experts del comitè científic. De fet, les anàlisis realitzades pel Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid) suggereixen que el virus que s’està estenent entre els senglars de Collserola té una genètica diferent del dels altres casos de pesta porcina que s’han detectat a Europa.
En la resta d’animals infectats fins ara a la Unió Europea, els virus detectats pertanyen als grups genètics 2 al 28. Però el virus trobat a Barcelona pertany al grup genètic 29, que es tracta d’una variant nova i que, segons afirmen els especialistes, s’assembla molt a un virus més antic, del grup 1, que va aparèixer a Geòrgia l’any 2007 i que actualment s’utilitza com a "virus de referència" per realitzar estudis de laboratori.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer