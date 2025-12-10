Contagis a l’alça
L’epidèmia de grip ja és la pitjor en 15 anys i el pic encara està per arribar
La variant K torna el virus més contagiós, tot i que no més virulent. La infecció ha entrat en fase de "molt alta transmissió". Ahir, 187 pacients van acudir a Urgències de l’Hospital del Mar i 62 d’ells van esperar més de 24 hores.
Aquest any la majoria dels casos es registren entre els més joves
La cobertura vacunal és del 66% entre els més grans de 80 anys i del 52% de 70 a 79 anys
Pau Lizana Manuel
La incidència de la grip no deixa d’augmentar a Catalunya i ja és la pitjor temporada dels últims 15 anys. El virus ja afecta 308 persones per cada 100.000 habitants i s’ha multiplicat per 2,5 en tot just una setmana –la que va de l’1 al 7 de desembre–, fins a arribar al nivell "molt alt de transmissió", segons les dades de diagnòstics als centres d’atenció primària (CAP) que ofereix el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). La incidència ascendeix fins als 418 casos si es tenen en compte, a més de les dades dels CAP, les estimacions microbiològiques del SIVIC.
L’augment de la incidència va començar fa sis setmanes, abans del que és habitual i de forma més marcada que en altres temporades a causa de la variant K del virus, més contagiosa (tot i que no més virulenta) i esmunyedissa a la vacuna. De fet, les dades representen el màxim històric dels que registra el SIVIC (actiu des del 2012) i també són les més elevades des del 2010, quan els casos per 100.000 habitants van vorejar els 600 durant la primera temporada en què va irrompre la grip A (H1N1), segons l’estudi del 2011 Vigilància de la grip pandèmica (H1N1) 2009 a Catalunya. Resultats i implicacions.
De fet, la incidència, quan encara no hem arribat a Nadal –moment clau per l’augment de les interaccions familiars–, ja supera el pic de les tres temporades anteriors. I les xifres encara podrien augmentar de cara a les pròximes setmanes: el Departament de Salut va advertir que el pic de la grip podria arribar a Catalunya entre aquest cap de setmana passat i les dates nadalenques.
Aquest any, la majoria dels casos es registren entre els més joves. Entre l’1 i el 7 de desembre es van fer 24.969 diagnòstics de grip a l’atenció primària, davant els 11.235 de la setmana anterior. Del total, els 2.104 corresponen a nens de 0 a 4 anys; 6.175 pertanyen a menors de 5 a 14 anys; 9.995 són de persones d’entre 15 i 44 anys; 3.919, de 45 a 59; 1.321, de 60 a 69; 880, de 70 a 79; i 578 de més grans de 80 anys.
Davant aquesta radiografia, la conselleria encapçalada per Olga Pané obligarà a partir d’avui a utilitzar mascaretes en centres de salut, hospitals i residències amb l’objectiu de contenir el virus.
L’augment de la incidència coincideix amb la vaga convocada a tot Espanya, i secundada pel sindicat Metges de Catalunya, per protestar contra l’esborrany de l’Estatut marc que haurà de regular les condicions laborals del personal del Sistema Nacional de Salut estatal. A Catalunya, el sindicat convocant ha xifrat en un 45% el seguiment de la vaga, tot i que el Departament de Salut ha rebaixat la dada fins a un 6,5%.
Precisament, Metges de Catalunya i el sindicat d’infermeria SATSE van alertar a finals de la setmana passada que les urgències hospitalàries començaven a ser molt tenses a causa de la grip. No obstant, fonts de diversos hospitals valoren que la tensió assistencial que pateixen té més a veure amb el virus que amb l’aturada sindical. "La pressió és molt alta, però, fins on podem saber nosaltres, és per la grip", asseguren a EL PERIÓDICO fonts de l’Hospital de Sant Pau. "Ara mateix hi ha 80 menors a la sala d’espera i tots han passat el triatge... Els quadres més lleus, els que més esperen, porten aquí des de les 09.40 hores", apuntaven altres fonts des de l’Hospital Sant Joan de Déu passada la una de la tarda.
"Estem extenuades"
D’altra banda, treballadores de l’Hospital del Mar comentaven a les xarxes socials que ahir hi havia 187 pacients a urgències del centre. Del total, 62 superaven les 24 hores d’espera i el que més temps portava per ser atès, un home de 76 anys, superava les 160 hores. Dilluns passat, la xifra encara era més important, de 225 pacients, un registre que "possiblement" és el més elevat des que les treballadores d’Urgències comparteixen els seus recomptes a través de les xarxes.
Als hospitals, l’augment de la pressió als professionals es deu essencialment al brot de grip, ja que els serveis mínims de les urgències hospitalàries durant la vaga són del 100%. En canvi, als ambulatoris d’atenció primària l’aturada professional sembla haver-se deixat notar més. "Des de fa unes setmanes hi ha hagut un augment exponencial de pacients que necessiten visita", expliquen fonts del CAP Besòs de Barcelona. "S’han ampliat urgències, és a dir, alguns companys deixen de fer consulta ordinària per reforçar les visites del mateix dia", afegeixen. "Aquí les coses són justes aquesta setmana: hi ha baixes, grip i gent en vaga", afegien des del CAP Passeig Maragall.
Salut explica que predomina la circulació del subtipus A (H3N2) variant K –69%–, per sobre de l’A (H1N1pdm09) –31%. Tot i que la variant K mostra certa divergència respecte a algunes vacunes de referència, no s’ha observat una gravetat més important dels casos en cap país, i s’espera que la vacuna continuï proporcionant protecció contra les formes greus de la malaltia. En general, la incidència d’infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 1.115 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 90.461 casos, i es manté en el nivell basal de transmissió.
La distribució de virus mostra que la grip és el més predominant (37,5% de les mostres), seguit del rinovirus (27,6%), del coronavirus humà (7,2%) i del VRS (6,1%). En la població pediàtrica, no obstant, la positivitat dels multitests mostra la grip A com la més circulant (61,2% de les mostres), seguida del VRS (5%).
El VRS (virus respiratori sincicial, responsable de la bronquiolitis) segueix en ascens des de fa cinc setmanes, i ha superat el nivell basal amb una incidència estimada de 68 casos per 100.000 habitants. El covid es manté estable a nivells baixos de transmissió, amb una incidència estimada de 18 casos per 100.000 habitants.
Els ingressos en llits convencionals segueixen una tendència ascendent en el cas de la grip i es mantenen estables respecte a la resta de virus. Aquesta setmana, tots els ingressos per covid (4) i el 73% dels de grip són de persones més grans de 60 anys. El 67% dels ingressos per VRS van ser de menors de 4 anys.
Cobertura vacunal
D’altra banda, la cobertura vacunal davant la grip és en aquests moments del 66% per als més grans de 80 anys i del 52% per a les persones d’entre 70 i 79 anys. Quant a la covid, la cobertura és del 54% per als més grans de 80 i del 38% per a les persones entre 70 i 79 anys. En els nens entre 6 mesos i 5 anys, la cobertura davant la grip és del 38%. Quant al VRS, la cobertura acumulada és del 93,8% en els nascuts entre l’abril i el setembre, i del 70% en els nascuts entre l’octubre i el maig, cosa que representa una cobertura total del 89%.
