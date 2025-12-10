Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salut augura que el pic de la grip es pugui allargar una mica més per les interaccions de Nadal

Mendioroz afirma que primer vindrà el pic de contagis i unes dues setmanes després es notarà en l'àmbit hospitalari

Una dona sortint de l'hospital Clínic amb la mascareta posada / Maria Aladern

El subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha augurat que el pic de la grip es pugui allargar una mica més per les interaccions de Nadal. "Què passarà després de les festes és difícil de dir, hi ha molta interacció social i reunions en espais tancats, potser això farà que el pic es pugui allargar posteriorment una mica més", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Ha afegit que per aquelles dates s'espera un "augment de la transmissió" i ha explicat que les complicacions d'aquests casos es veuran uns dies més tard. Per això, ha augurat que des del pic de contagis, "en dues setmanes es notarà en l'àmbit hospitalari".

Ara per ara, ha explicat que ja s'està notant aquest increment de l'activitat hospitalària pel que fa als infants.

Coincidint amb el primer dia d'obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris i residencials, Mendioroz ha recomanat el seu ús en general quan la persona té simptomatologia, i especialment si s'està en contacte amb població vulnerable. Tot i això, ha descartat que sigui necessari fer-la obligatòria en àmbits com el transport públic i ha rebutjat també mesures de restricció com les de l'època de la covid. "Ni molt menys", ha afirmat. I és que ha volgut deixar clar que tot i que Catalunya està davant d'una temporada de grip més intensa del que és habitual, la situació no és com la de la pandèmia de la covid. "Estem lluny d'això", ha manifestat.

Per últim, ha afirmat que la població encara és a temps de vacunar-se, ja que tot i que es triga unes dues setmanes a aconseguir la immunitat, "no tothom es contagia amb el pic" i quedaran encara setmanes amb una "elevada transmissió".

