Caos a l'AP-7: divuit vehicles implicats en diverses col·lisions arran del xoc d'un camió
Una persona ha estat traslladada en estat menys greu a l'hospital i els Bombers han atès un vessament de gasoil
ACN
Divuit vehicles han resultat implicats en diverses col·lisions que s'han produït pel xoc d'un camió contra la mitjana a l'AP-7, al quilòmetre 224, a l'altura de Roda de Berà (Tarragonès). Els serveis d'emergència han rebut l'avís de la col·lisió inicial cap a tres quarts de nou de la nit.
El camió circulava en sentit sud, i aquest primer succés ha implicat 3 vehicles més. Posteriorment, i en sentit nord, hi ha hagut també altres col·lisions per causes no aclarides amb 14 vehicles implicats més. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut de fer diverses atencions de persones afectades.
Una persona ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital Santa Tecla. A banda, els Bombers han hagut d'atendre un vessament de gasoil del camió.
