Els Agents Rurals faran captures amb gàbies fora de la zona zero
Encara queden "desenes" d’animals dins de l’àrea d’alt risc gairebé dues setmanes després de la declaració del brot
Guillem Costa
El pla de contenció de la pesta porcina africana liderat pel cos d’Agents Rurals de la Generalitat, amb el suport d’altres cossos policials i d’emergències, treballa alhora sobre dos terrenys diferents. D’una banda, l’àrea d’alt risc: el perímetre en un radi de zero a sis quilòmetres respecte al punt en què es van trobar els dos primers senglars morts. De l’altra, s’ultima un dispositiu per a l’anomenada àrea de risc baix, situada en el radi de sis a vint quilòmetres de distància de la zona zero.
Al nucli, fora de les fronteres de Bellaterra-Collserola, l’estratègia és impedir la sortida d’animals, no fer captures i deixar que els senglars es contagiïn entre ells i morin pel virus. Així, s’han bloquejat passos de fauna i es monitora l’espai amb drons i helicòpters. Actualment, encara queden "desenes" de senglars vius en aquest perímetre.
Doble objectiu
Però com s’actua en l’àmbit secundari, que inclou part de Collserola? Per ara, les captures no han començat. L’estratègia, però, canviarà ben aviat. Els agents rurals, segons confirmen fonts del cos, estan preparats per començar a capturar senglars en aquest segon anell. En concret, disposen de grans closos trampa. Són uns mecanismes que serveixen per atraure’ls amb menjar i després impedir que puguin sortir. Una vegada tancats, és més senzill sacrificar-los sense marge d’error.
L’objectiu de l’actuació és doble. Una part consisteix a reduir el nombre d’animals i així disminuir els possibles hostes del virus. Però, principalment, la idea és poder fer anàlisis als animals per comprovar que no siguin portadors del virus. Com que el patogen de la pesta porcina africana té una destacada capacitat de resistència, és impossible saber quant temps fa que és en el medi natural.
La biòloga Carme Rosell, una de les màximes expertes en senglars d’Europa, avala aquesta estratègia: "Abatre senglars en zones concretes al voltant del focus de pesta porcina africana té sentit perquè actua com un tallafoc per aturar l’expansió de l’onada epidèmica". Rosell afirma que aquest és el mètode que s’aplica a tot Europa per evitar que l’epidèmia s’estengui.
