Hipòtesis obertes
L’IRTA-CReSA, investigat pel brot de pesta porcina, no està obligat a tenir pla davant risc biològic
La normativa estableix que només els centres de nivell de perillositat 4 han de disposar d’aquest document
El laboratori investigat per pesta porcina construeix un edifici adjacent per treballar amb patògens de més risc
Guillem Costa
Com s’explica que el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no tingui en compte el risc biològic, estant tan a prop d’un laboratori de nivell de perillositat 3 com és el cas de l’IRTA-CReSA? La resposta a aquesta qüestió està en l’actual normativa espanyola sobre aquest tipus de centres d’investigació: la llei no obliga els laboratoris de nivell 3 a disposar d’un pla d’autoprotecció.
«Un pla d’autoprotecció no evita incidents, sinó que recull protocols de resposta davant una possible fallada»
Complint aquest reglament en vigor, l’IRTA-CReSA, el principal centre de sanitat animal investigat pel brot de pesta porcina africana no disposa d’un pla davant risc biològic. Per tant, com que el centre no té un document d’aquest tipus, els plans d’autoprotecció del campus no tenen en compte aquest perill.
«És important remarcar que un pla d’autoprotecció no evita incidents, sinó que serveix per tenir protocols de resposta davant una possible fallada», detalla Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, en conversa amb aquest diari. Delgado assegura que Protecció Civil s’encarrega de traslladar la normativa existent i que, per tant, no ha de reclamar a l’IRTA-CReSA cap pla d’aquest tipus: «L’activitat que aquest centre ha comunicat és de nivell de perillositat 3 i això no requereix un pla d’autoprotecció; per aquesta raó la UAB no valora el risc biològic».
Canviar la llei
El campus, en canvi, sí que té en compte el perill de radiació, perquè tenen edificis que treballen amb radiacions. Canviar la llei i forçar aquestes instal·lacions a elaborar un protocol de resposta no és responsabilitat de Protecció Civil, sinó de les autoritats estatals competents.
Sobre el fet que la UAB hagi mantingut la seva activitat universitària, malgrat ser a prop d’àrees forestals o zones d’herba freqüentades per senglars, Delgado recorda que la major part d’edificacions i activitats, a Catalunya, són molt a prop de zones d’interfície urbana-forestal. Tot i així, la universitat ha aplicat algunes mesures per reduir la presència de persones als exteriors o les zones de pícnic.
