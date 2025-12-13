Com veiem els immigrants a Catalunya i a Espanya?
La normalització de discursos xenòfobs ha perjudicat la percepció social dels migrants
En el tercer trimestre del 2025, els continguts d’odi a les xarxes es van dirigir principalment a persones del nord d’Àfrica (79%)
Alicia Fàbregas (Verificat)
Aliança Catalana i Vox, dos partits que posen la immigració en el centre de la seva agenda, han atrapat en escons Junts i el PP en l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicat aquest mes. Junts arribaria als 34 diputats al Parlament de Catalunya.
Els seus discursos vinculen aquest col·lectiu amb la delinqüència, l’abús dels recursos públics i la substitució cultural, narratives que Verificat ha desmentit en múltiples ocasions. No obstant això, el seu auge en les enquestes demostra que han calat en una part important de la població catalana, com es veu reflectit en l’evolució de les dades del CEO. També en l’espanyola, com demostra l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), en què la migració ha passat a convertir-se en el segon problema més esmentat, només per darrere de l’habitatge.
Però aquesta percepció no ha sigut així sempre. Fa una dècada, quan els espanyols sentien la paraula immigració, el primer que pensaven era «necessitat de venir a treballar» i, en segon terme, pobresa i desigualtat. Així ho reflecteix l’enquesta Actituds cap a la immigració que publicava el CIS el 2015. Com s’ha produït aquest gir en aquests últims anys?
Entre 1993 i el 2017, els espanyols van mostrar en l’esmentada enquesta, principalment, una visió econòmica de les persones migrants o un sentiment d’empatia i solidaritat. La percepció negativa era escassa i en els primers anys predominava sobretot en els grups més grans de 55 anys i en sectors com el treball domèstic no remunerat o l’agricultura. En els últims anys, en canvi, l’edat baixa a més grans de 45, s’incrementen també aquests sentiments en els més joves (entre 25 i 44 anys), i es mou cap al sector dels obrers qualificats.
L’article titulat Advancing the Knowledge of Spaniards Attitudes Towards Immigration (Avançant en el coneixement de les actituds dels espanyols envers la immigració), que analitza aquestes enquestes del CIS entre el 2015 i el 2017, confirma una actitud predominantment positiva i revela que el rebuig de la immigració, quan existeix, està més basat en motius econòmics que en racisme o xenofòbia. «El racisme aversiu (discriminar inconscientment per factors diferents de la raça i connectat a la competència per recursos escassos) és una de les principals variables que explica l’evolució d’aquells tres anys», conclou el document.
Després del 2017 no s’ha fet cap anàlisi similar de percepció, però les dades demostren que en les últimes dues dècades la immigració no ha amoïnat especialment els espanyols, molt més preocupats per l’economia.
Aquest concepte no apareix en cap baròmetre del CIS des del 2008 (els publicats en els mesos de desembre) com un dels tres principals problemes a Espanya. Emergeix, en canvi, a l’enquesta d’octubre del 2025, quan se situa com el segon més esmentat.
Externalització de la xenofòbia
Antía Pérez-Caramés, doctora en Sociologia i experta en migració, atribueix aquest canvi al que es denomina l’«exteriorització de la xenofòbia». És a dir, l’actitud que s’havia mantingut latent i parcialment oculta en les enquestes perquè no era socialment acceptada, es normalitza i desestigmatitza a mesura que més persones amb posicions rellevants en l’esfera pública emeten opinions que «abans estarien fora del tauler de l’opinable», diu Pérez-Caramés. La «construcció de l’altre», afegeix, consisteix a col·locar unes persones «per sobre de la línia de l’acceptable i altres per sota», creant un desacoblament entre la percepció i les dades objectives.
L’últim butlletí de l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE) detalla que en el tercer trimestre del 2025, a les xarxes socials els continguts d’odi van ser dirigits, principalment, a persones del nord de l’Àfrica (79%), musulmanes (16%) i afrodescendents (8%). No obstant això, com hem verificat anteriorment, a Europa la majoria de les persones migrants són cristianes (56%) i, a Espanya, Sud-amèrica és la regió d’origen predominant, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’Àfrica se situa en tercera posició, per darrere de les persones de la resta de la Unió Europea.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa