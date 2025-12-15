Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El CReSA envia al laboratori europeu el virus de PPA que utilitzava per veure si coincideix amb el del brot

El Govern aprovarà aquest dimarts 30 noves places per tècnics i especialistes en control cinegètic

Exterior del laboratori de recerca animal IRTA-CReSA

Exterior del laboratori de recerca animal IRTA-CReSA / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Andrea Salazar (ACN)

Barcelona

El Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) enviarà al laboratori europeu la seqüenciació del virus de pesta porcina africana (PPA) amb el qual treballava per veure si coincideix amb la del brot trobat en els porcs senglars. En roda de premsa, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha detallat que els resultats desvelaran si l’origen és el laboratori català i ha dit que esperen rebre els resultats aquesta setmana.

D’aquesta manera, ha diferenciat aquest informe de l’auditoria que s’està fent al CReSA, que analitzarà si els protocols i les instal·lacions funcionen amb les mesures corresponents. Ordeig també ha anunciat que el Govern aprovarà aquest dimarts 30 noves places per tècnics i especialistes en control cinegètic.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
  2. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  3. Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
  4. La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
  5. Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
  6. «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
  7. «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
  8. Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024

Joan Parcerisa relleva Xavier Castellana al capdavant d’ERC Solsonès

Joan Parcerisa relleva Xavier Castellana al capdavant d’ERC Solsonès

La golejada del Covisa Manresa juvenil contra el Barça (5-1) permet al Sala 5 Martorell empatar en el lideratge

La golejada del Covisa Manresa juvenil contra el Barça (5-1) permet al Sala 5 Martorell empatar en el lideratge

Fem Manresa defensa blindar el català en les contractacions i subvencions municipals

Fem Manresa defensa blindar el català en les contractacions i subvencions municipals

Dos robatoris en domicilis de Casserres amb minuts de diferència: el Berguedà ja acumula cinc casos el darrer mes

Dos robatoris en domicilis de Casserres amb minuts de diferència: el Berguedà ja acumula cinc casos el darrer mes

La xocolata feta a Moià escala posicions: Pastisseria Àger guanya el seu primer or als Academy of Chocolate Awards, a més d'una plata i tres bronzes

La xocolata feta a Moià escala posicions: Pastisseria Àger guanya el seu primer or als Academy of Chocolate Awards, a més d'una plata i tres bronzes

Presentació del projecte guanyador del concurs per millorar l’accessibilitat i eficiència energètica de la Casa Lluvià de Manresa

Presentació del projecte guanyador del concurs per millorar l’accessibilitat i eficiència energètica de la Casa Lluvià de Manresa

Detingut el fill mitjà de l'actor Rob Reiner com a sospitòs de la seva mort

Detingut el fill mitjà de l'actor Rob Reiner com a sospitòs de la seva mort

Manresa reconeixerà aquest dimarts la trajectòria de Joan Morros amb la Medalla al Mèrit Cultural

Manresa reconeixerà aquest dimarts la trajectòria de Joan Morros amb la Medalla al Mèrit Cultural
Tracking Pixel Contents