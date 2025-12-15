El CReSA envia al laboratori europeu el virus de PPA que utilitzava per veure si coincideix amb el del brot
El Govern aprovarà aquest dimarts 30 noves places per tècnics i especialistes en control cinegètic
Andrea Salazar (ACN)
El Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) enviarà al laboratori europeu la seqüenciació del virus de pesta porcina africana (PPA) amb el qual treballava per veure si coincideix amb la del brot trobat en els porcs senglars. En roda de premsa, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha detallat que els resultats desvelaran si l’origen és el laboratori català i ha dit que esperen rebre els resultats aquesta setmana.
D’aquesta manera, ha diferenciat aquest informe de l’auditoria que s’està fent al CReSA, que analitzarà si els protocols i les instal·lacions funcionen amb les mesures corresponents. Ordeig també ha anunciat que el Govern aprovarà aquest dimarts 30 noves places per tècnics i especialistes en control cinegètic.
