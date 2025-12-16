Crisi ramadera
Catalunya dona per finalitzada la crisi ramadera de la dermatosi nodular, que va obligar a sacrificar unes 3.000 vaques
La Generalitat publicarà aquesta setmana els barems perquè les 18 ramaderies afectades puguin reclamar les corresponents indemnitzacions
Espanya vacunarà mig milió de vaques de manera preventiva per evitar l’avenç de la dermatosi nodular
María Jesús Ibáñez
La ràpida vacunació de caps de bestiar i, sobretot, el tancament del perímetre entorn de les granges amb animals que havien donat positiu, han permès acorralar el virus de la dermatosi nodular contagiosa (DNC), declarat per primera vegada el 3 d’octubre en una explotació de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), de manera que a finals d’aquest mes de desembre ja està previst que comencin a aixecar-se les restriccions aplicades als afectats. La presència d’aquesta malaltia, que s’ha circumscrit finalment només a les comarques de Girona, ha obligat a sacrificar una mica més de 2.500 vaques, segons les dades facilitades per les organitzacions agràries.
Així, segons ha anunciat aquest dimarts el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, el 26 de desembre s’aixecaran les restriccions a Cassà de la Selva (on es va declarar un focus molt localitzat) i el 8 de gener a Castelló d’Empúries. Entre aquest dimarts i dimecres, es publicaran també els barems de les indemnitzacions, que podran cobrar les 18 explotacions afectades, ha precisat Ordeig, que ha afegit que «es donarà un suport complementari per ajudar en la transició a aquestes explotacions, que necessitaran anys i mesos per recuperar el potencial productor», ha afirmat.
L’aparició d’aquesta malaltia a Espanya va obligar a activar el novembre passat un pla de xoc de vacunacions no només als 152.895 caps de bestiar que hi havia en les explotacions situades a les zones de restricció (totes a Girona), sinó també, de manera preventiva 369.323 animals de granges ubicades en municipis de les províncies de Lleida, de Barcelona i d’Osca, per crear d’aquesta manera un cinturó de seguretat que frenés el possible avenç del virus. Això ha suposat vacunar més de mig milió de vaques i extremar la vigilància i el control dels moviments de bestiar a les zones de prevacunació», segons va explicar en el seu moment el director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària, Emilio García Muro.
La mala notícia, ha dit el conseller català, és que aquesta mateixa setmana França ha comunicat dos nous focus de DNC en granges situades molt a prop de la frontera amb Catalunya, a l’Arieja i als alts Pirineus. En total, al país veí s’han notificat 110 brots d’aquesta malaltia.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca