Salut Pública adverteix que és la “pitjor” temporada de grip dels últims 15 anys
Mendioroz apunta que les interaccions de Nadal podrien allargar el sostre de contagis, previst cap a la setmana que ve
ACN
El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha assenyalat que la temporada actual de grip és “atípica” i la “pitjor” pel que fa a contagis dels darrers 15 anys, quan Catalunya ha comptat amb el sistema de recollida de dades per vigilar l’evolució de les infeccions respiratòries. En una entrevista a l’ACN, Mendioroz ha afirmat que l’actual temporada de grip té una incidència “molt superior a les dels últims 15 anys” i ja molt per sobre dels pics més alts que s'han registrat en aquest període. Salut Pública situa el pic de contagis cap a la setmana que ve, coincidint amb Nadal, si bé apunta que les interaccions socials de les festes podrien fer que aquest sostre s’allargués.
Mendioroz explica que la incidència estimada de 764 casos de grip per 100.000 habitants que mostren les darreres dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), actualitzades aquest dimarts, es troba molt per sobre de les últimes temporades, en què Catalunya ha tingut implementada la xarxa sentinella per recollir dades sobre els virus respiratoris. “És la pitjor temporada gripal des de fa molts anys i la pitjor que jo he vist [com a responsable sanitari]”, ha afirmat en una entrevista a l’ACN.
El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències ha exposat que els models matemàtics situen el pic cap a la setmana que ve, però ha assenyalat que el fet que aquest nombre elevat de contagis coincideixi amb les festes de Nadal, amb moltes reunions socials, “podria canviar d’alguna manera” les previsions i que s’allargués en el temps. “D’una banda, tenim la modelització i, de l’altra, l’activitat social, que també influeix”, ha sospesat.
Mendioroz ha parlat d’una temporada “atípica” per aquesta incidència elevada. A més, l’augment de contagis s’ha avançat unes setmanes respecte al que és habitual, com van advertir des de Salut a l’estiu. “Ara mateix circula la grip A amb molta intensitat, però de vegades després arriba la grip B, o la covid o un altre virus. No sabem ben bé com es comportaran aquesta temporada la resta de virus i com continuarà l'epidèmica d'infeccions respiratòries”, ha indicat.
Aquest responsable de Salut Pública ha afegit que no estan observant ara com ara que el virus provoqui aquest any una malaltia més greu, però ha deixat clar que, com més contagis hi ha, més pacients poden acabar ingressats als hospitals, per una qüestió de proporcionalitat.
Mendioroz ha recordat que han de passar unes setmanes des que la corba de contagis puja de forma accentuada i ho fa també la dels ingressos. Mendioroz ha apuntat que la setmana anterior va tenir un dia festiu, i això afecta les dades, i preveu que sigui en la propera quan es podria registrar un nou increment d’ingressos relacionats amb la grip. “Encara és aviat, però crec que la setmana que ve sí que veurem un creixement, però no sabem fins a on arribarà”, ha afirmat Mendioroz, que confia també en la protecció que ofereix la vacuna de patir una grip més greu.
