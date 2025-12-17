Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Planta ICLCavalcada de ManresaNiu de l'ÀligaRinerTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Parlament designa l'exjutge de Manresa Josep Tomàs Salàs com a nou director d'Antifrau

68 diputats voten a favor que el magistrat del Jutjat Penal 22 de Barcelona rellevi Miguel Ángel Gimeno

El magistrat Josep Tomàs Salas compareix a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) per valorar la seva idoneïtat per ser escollit director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)

El magistrat Josep Tomàs Salas compareix a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) per valorar la seva idoneïtat per ser escollit director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) / Marta Sierra

ACN

Barcelona

El Parlament ha designat Josep Tomàs Salàs, exjutge de Manresa, com a nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). La cambra ha validat que el magistrat ocupi el càrrec gràcies als vots de 68 diputats. La designació s'ha aprovat per vot secret en segona ronda de votacions, ja que no s'ha aconseguit el suport de les tres cinquenes parts dels diputats necessàries (81 diputats) a la primera ronda. Sí que s'ha pogut aprovar en segona instància, ja que només era necessària la majoria absoluta. Salàs, proposat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, substituirà Miguel Ángel Gimeno, que ha estat director de l'OAC des del juliol del 2016.

Un cop escollit, el president del Parlament, Josep Rull, ha desitjat a Salàs "molts encerts" i "capacitat de servir al país amb el màxim nivell de dignitat", i ha aprofitat per agrair la feina al seu predecessor.

Actual magistrat del Jutjat Penal 22 de Barcelona, Salàs és doctor en dret, llicenciat en ciències polítiques i de l'Administració, llicenciat en criminologia i expert universitari en justícia penal internacional i en pràctica processal penal.

Salàs ha estat magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Manresa i Vic del 2010 al 2015; lletrat del Consell General del Poder Judicial adscrit a la presidència del TSJC del 2011 al 2013; lletrat de l'Administració de Justícia del 2008 al 2010, i advocat col·legiat del 1996 al 2008.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents