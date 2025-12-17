El Parlament designa l'exjutge de Manresa Josep Tomàs Salàs com a nou director d'Antifrau
68 diputats voten a favor que el magistrat del Jutjat Penal 22 de Barcelona rellevi Miguel Ángel Gimeno
ACN
El Parlament ha designat Josep Tomàs Salàs, exjutge de Manresa, com a nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). La cambra ha validat que el magistrat ocupi el càrrec gràcies als vots de 68 diputats. La designació s'ha aprovat per vot secret en segona ronda de votacions, ja que no s'ha aconseguit el suport de les tres cinquenes parts dels diputats necessàries (81 diputats) a la primera ronda. Sí que s'ha pogut aprovar en segona instància, ja que només era necessària la majoria absoluta. Salàs, proposat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, substituirà Miguel Ángel Gimeno, que ha estat director de l'OAC des del juliol del 2016.
Un cop escollit, el president del Parlament, Josep Rull, ha desitjat a Salàs "molts encerts" i "capacitat de servir al país amb el màxim nivell de dignitat", i ha aprofitat per agrair la feina al seu predecessor.
Actual magistrat del Jutjat Penal 22 de Barcelona, Salàs és doctor en dret, llicenciat en ciències polítiques i de l'Administració, llicenciat en criminologia i expert universitari en justícia penal internacional i en pràctica processal penal.
Salàs ha estat magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Manresa i Vic del 2010 al 2015; lletrat del Consell General del Poder Judicial adscrit a la presidència del TSJC del 2011 al 2013; lletrat de l'Administració de Justícia del 2008 al 2010, i advocat col·legiat del 1996 al 2008.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»