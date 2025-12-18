Convoquen vaga als centres educatius per a l'11 de febrer
Educació decideix finalment no convocar el concurs de trasllats autonòmic aquest curs
Nazaret Romero / María Belmez (ACN)
Els sindicats educatius han anunciat vaga als centres l'11 de febrer en el marc d'un cicle d'aturades i mobilitzacions. Així ho han explicat USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT en sortir de la primera reunió amb el Departament d'Educació per negociar la millora de les condicions laborals. Les organitzacions faran una primera mobilització el 24 de gener per donar el tret de sortida a un seguit de mobilitzacions. Els sindicats critiquen que la conselleria no els ha fet cap proposta concreta en l'àmbit de la millora salarial a través del complement específic. D'altra banda, Educació els ha comunicat que, finalment i al contrari del que havia anunciat fa uns mesos, aquest curs no convocarà el concurs de trasllats autonòmic.
Els sindicats arribaven a aquesta reunió després d'haver negociat el calendari i els temes a tractar en cadascuna. En aquest sentit, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha insistit que la trobada d'aquest dijous era per tractar el tema salarial i la seva reclamació de doblar el complement específic autonòmic, que defensen permetria apujar el sou a tot el col·lectiu docent. També reclamaven el compromís d'actualització d'aquest complement posteriorment per no perdre poder adquisitiu. "El Departament ens ha portat una proposta inexistent, zero, cap proposta sobre aquestes qüestions cabdals", ha manifestat Segura.
Ha afegit que els han plantejat qüestions "menors" que no afecten a tots els docents, com per exemple un complement per colònies o qüestions que asseguren que han d'aplicar perquè els obliga la llei, i que no hi veuen voluntat negociadora. Per això, i davant la "línia vermella" que suposa l'assoliment de millores salarials, els sindicats han decidit anar a la vaga l'11 de febrer.
Alerten que pot ser l'inici d'un cicle d'aturades
Ara per ara els sindicats han platejat una mobilització el dissabte 24 de gener i la vaga de l'11 de febrer, però alerten que aquesta pot ser la primera d'un cicle d'aturades. "Per nosaltres no hi haurà aturador si l'administració continua sense oferir-nos cap millora salarial que ens tregui d'aquesta situació tan precària", ha dit la portaveu d'USTEC.
Per al secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, la conselleria "s'ha saltat totes les regles del manual bàsic de negociació", ja que ha explicat que ells anaven amb la petició d'incrementar un 100% el complement específic i els han ofert "zero". "Quan una persona va a una negociació i t'ofereix zero, vol dir que no vol negociar", ha insistit.
Des de CCOO, Ester Vila ha acusat la conselleria de "no haver fet els deures" i ha lamentat que les negociacions "no avancen". Ha afegit que tenen previstes altres reunions, algunes abans de les mobilitzacions, i ha confiat poder "pressionar" el departament i poder establir una negociació real.
El delegat de CGT Ensneyament Isarn Pardes ha valorat que la conselleria els ha portat "engrunes" a la trobada d'aquest dijous i ha criticat que parlin de negociar "però sempre en abstracte".
Per últim, la responsable d'Educació pública d'UGT, Lorena Martínez, ha alertat que no acceptaran "dividir" el col·lectiu i ha instat la conselleria a portar-los una proposta sobre l'increment salarial general, prevista el 8 de gener.
No hi haurà concurs de trasllat autonòmic
D'altra banda, Educació els ha comunicat que no hi haurà concurs de trasllat autonòmic aquest curs. Fonts del Departament han explicat que en un context derivat dels darrers processos de selecció i estabilització, es vol "prioritzar" l'estabilitat del col·lectiu docent i garantir que les polítiques de personal "permetin consolidar els projectes educatius als centres". I és que des de la conselleria han explicat que en els darrers anys, el sistema educatiu català ha viscut un procés d'estabilització "excepcional", amb un darrer concurs de trasllat estatal que va suposar l'adjudicació de més de 16.000 destinacions definitives.
En paral·lel, han explicat que s'està desenvolupant una plataforma informàtica de suport que doni garanties i permeti gestionar "amb solvència un procés de gran abast i impacte". Afegeixen que moltes direccions dels centres educatius els havien expressat "la necessitat de recuperar un curs de tranquil·litat i estabilitat interna".
Per últim, Educació diu que vol tancar la legislatura amb percentatges elevats de personal amb destinació definitiva i s'ha compromès a oferir en la convocatòria del curs vinent les places que haurien d'haver sortit en el concurs autonòmic d'aquest curs. De cara al futur, el Departament "estudiarà la possibilitat d'alternar concurs autonòmic amb els concursos estatals", com havia anunciat fa uns mesos que faria aquest curs.
