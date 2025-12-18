Més de la meitat dels municipis catalans ja disposen de pla d'emergències en vigor
Protecció Civil homologa 58 plans municipals en la darrera comissió
Cesc Núñez (ACN)
El percentatge de municipis catalans obligats que disposen d’un pla de protecció civil en vigor ha passat del 30% al 52%. En total, 480 municipis compten actualment amb la planificació d’emergències homologada, més de la meitat dels 947 que hi ha a Catalunya. La Comissió Permanent de Protecció Civil de la Generalitat va aprovar dijous passat, 11 de desembre, 58 nous plans, els Documents Únics de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Dels 58, 33 corresponen a nous plans i 25 a revisions, a més de 5 actualitzacions que afecten únicament dades operatives. En els darrers 14 mesos, 203 municipis han homologat el pla municipal de protecció civil.
Els plans aprovats en aquesta sessió corresponen a municipis de totes les vegueries. La darrera reunió de la comissió, celebrada el juny del 2025, va permetre homologar 95 plans municipals més.
El Document Únic de Protecció Civil Municipal integra en un sol text tots els plans de protecció civil d’un municipi i defineix l’organització i la coordinació dels recursos i serveis locals davant d’una emergència greu, així com les mesures previstes per protegir la població.
