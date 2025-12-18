El laboratori IRTA-CReSA diu que col·labora amb la investigació policial per esclarir l'origen del brot de pesta porcina
En el macrooperatiu policial d'aquest dijous s'ha recaptat documentació que hi havia a les instal·lacions, relacionada amb les investigacions que es realitzen en el centre
Regió7
El laboratori IRTA-CReSA ha estat objecte aquest dijous d'una d'actuació policial de verificació i registre a les seves dependències per part dels cossos de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra pel brot de pesta porcina. Es tracta d'uns treballs d'investigació ordenats pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès, en el marc de les diligències prèvies declarades secretes, amb l'objectiu d'esclarir l'origen del brot.
En aquest procediment, els agents han recaptat documentació que hi havia a les instal·lacions, relacionada amb les investigacions que es realitzen en el centre.
Cal recordar que, davant la declaració del brot de pesta porcina africana, s'han establert diverses línies d'investigació complementàries, totes elles orientades a esclarir l'origen del virus amb rigor i transparència. Una d'aquestes és la investigació que coordinen la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, per ordre del Jutjat d'Instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès, amb els qui des de l'IRTA-CReSA asseguren haver "col·laborat des de l'inici de les diligències per aportar tota la informació i facilitar, així, la feina a les autoritats".
Tant els responsables com el personal investigador del centre de referència internacional IRTA-CReSA han reiterat en un comunicat el seu compromís de plena col·laboració amb totes les autoritats competents —judicials, administratives, científiques i europees— per garantir una investigació rigorosa, transparent i basada en criteris tècnics i científics.
