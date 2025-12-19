Selectivitat
Les proves d’accés a la universitat a Catalunya seran els dies 9, 10 i 11 de juny del 2026
Els dies 2, 3 i 4 de setembre se celebrarà la convocatòria extraordinària, que a partir del 2027 s’avançarà al mes de juliol per alinear-se amb el calendari de totes les etapes educatives
La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
Helena López
La Conferència General i la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) han celebrat aquest divendres les seves respectives sessions al Palau de Pedralbes de Barcelona per fer balanç de les polítiques universitàries impulsades aquest any i aprovar nous acords de cara al futur, com el calendari de les proves d’accés a la universitat. La Junta ha acordat que la selectivitat 2026 se celebrarà de dimarts, 9 de juny, a dijous, 11 de juny, en convocatòria ordinària, mentre l’extraordinària serà del dimecres 2 al divendres 4 de setembre. 2026 serà l’últim any en què a Catalunya la convocatòria extraordinària de les PAU se celebri encara al setembre. Així, a partir del 2027 aquesta convocatòria s’avançarà al mes de juliol, com ja passa actualment en totes les altres comunitats de l’Estat.
Aquest és un dels acords aprovats avui per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan de coordinació del Govern i les dotze universitats catalanes. Prèviament, el secretari general del CIC, Xavier Martínez-Celorrio, ha informat d’això en la sessió de la Conferència General del CIC, que inclou un ampli ventall de representants de la comunitat universitària i de la societat civil i que té una funció d’assessorament en relació amb les polítiques universitàries. A l’inici de la sessió, la consellera d’Investigació i Universitats, Núria Montserrat, ha dedicat unes paraules en record de l’exrector de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Antoni Rom, mort sobtadament el mes passat.
Últim any de l’excepció
Actualment, Catalunya és una excepció i l’única comunitat on encara es manté vigent una convocatòria extraordinària de les PAU al setembre. Amb l’acord assolit aquest divendres, a partir del 2027 s’equipararà a la resta de comunitats i, alhora, la mesura s’alinea amb el que ja s’aplica en l’àmbit educatiu, on no es realitzen convocatòries extraordinàries d’exàmens al setembre en cap de les etapes educatives (primària, ESO i batxillerat), inclosos els graus universitaris.
En les etapes d’ESO i batxillerat, les convocatòries extraordinàries es realitzen habitualment al juny i a les universitats se solen celebrar al juliol, en funció també dels seus propis calendaris.
Avançar la preinscripció
Un dels principals efectes positius de l’acord és que permetrà avançar unes setmanes la preinscripció i les assignacions del setembre i, així mateix, repercutirà favorablement en la matrícula universitària, que es podrà tancar amb més antelació. Segons ha apuntat la conselleria en un comunicat, aquest avanç beneficiarà l’estudiantat en diversos aspectes clau. D’una banda, els estudiants que es presentin a la convocatòria extraordinària podran examinar-se de les PAU i conèixer els resultats abans del mes d’agost i començar el curs universitari com la resta de l’alumnat, a mitjans de setembre.
Així mateix, els estudiants que ho desitgin podran realitzar abans la preinscripció per matricular-se en universitats d’altres comunitats. Finalment, en cas de presentar-se a la convocatòria extraordinària, els estudiants tindran un coneixement molt més recent de les matèries, ja que hauran realitzat les PAU ordinàries tot just un mes abans, i aquesta proximitat temporal pot contribuir a un millor rendiment acadèmic.
