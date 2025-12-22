Junts critica el "tancament en fals" del traspàs de Rodalies
Carlota Camps
"Només falta una firma en notaria, és només un tràmit, i l’any que ve serà un any per començar a dotar aquesta empresa de mitjans, d’estructures organitzatives, etc.", va asseverar Óscar Puente, en una entrevista a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, sobre el traspàs de Rodalies a la Generalitat que va pactar el Govern i ERC. Davant aquestes paraules, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés Tejero, critica el pacte que, segons la seva opinió, és un "tancament en fals" a la qüestió. "Una llàstima, perquè ara tenim la força...", lamenta.
En declaracions a El Periódico després de la publicació de l’entrevista, Vergés recorda que en la nova empresa el 50,1% de l’accionariat pertanyerà a Renfe i el Govern es quedarà amb el 49,9%, que suposa que orgànicament formarà part del sector públic estatal. En aquest sentit, recalca que la seva formació ha defensat i continuarà defensant un "traspàs real, amb el 100% per a Catalunya". No obstant, els estatuts de la futura Rodalies de Catalunya estableixen que els acords necessitaran el sí del 60% del capital.
Moment de força
"Tancar una carpeta en fals impossibilita poder tornar a obrir-la fins no se sap quants anys", continua Vergés en una crítica a l’entesa que va aconseguir ERC amb el Govern de Pedro Sánchez per a la creació d’aquesta empresa. "Una llàstima, perquè ara tenim la força...", remata, en línia amb els missatges que va llançar aquesta setmana la portaveu dels postconvergents al Congrés, Míriam Nogueras, lamentant que els republicans no sumin esforços per "forçar" l’Executiu nacional. "Segurament, moltes coses canviarien", va dir.
Sobre el que no s’ha pronunciat Vergés és sobre l’avís de Puente que "la cessió per se no és miraculosa", sinó que "s’ha d’invertir molt".
