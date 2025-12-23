El desallotjament del B9 enfronta veïns a Badalona
Defensors i crítics dels desocupats tornen a col·lidir en una nova jornada de tensió. La defensa dels migrants xoca amb l’"emporta-te’ls a casa teva".
Gerardo Santos
Més de 500 persones es van manifestar ahir a la tarda a Badalona en defensa dels migrants desallotjats dimecres passat de l’antic institut B9. Ho van fer davant Can Bofí Vell, l’antic alberg municipal per a gent sense sostre de Badalona, que va ser precisament ocupat fa uns dies per un grup dels desnonats. A la concentració veïnal i associativa es van desplaçar també desenes de veïns contraris a aquesta, que van increpar els manifestants, en el que va suposar la segona jornada consecutiva d’enfrontaments entre veïns a favor i en contra de donar assistència als afectats pel desallotjament del B9.
Encapsulats
Així, mentre els manifestants cantaven consignes en contra de l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, els contraris cridaven: "Emporta-te’ls a casa teva". A un primer grup de veïns s’hi va unir un segon al costat contrari, que també va increpar els manifestants, pràcticament encapsulats per la policia i els veïns. Molts dels que protestaven contra la manifestació eren adolescents. Els Mossos van desplegar un ampli dispositiu per assegurar que els dos col·lectius mantinguessin les distàncies.
Diumenge va transcendir que un grup dels antics habitants del B9 havia ocupat Can Bofí Vell, una antiga masia que, fins al 2024, era l’únic alberg municipal per a persones que no tenen on dormir a Badalona. Aquell mateix dia la Guàrdia Urbana de Badalona va intentar desallotjar l’immoble. No van poder, ja que feia dies que l’ocupació estava consolidada, de manera que s’haurà d’iniciar un procés judicial per emprendre-la.
L’alberg municipal de Can Bofí Vell va tancar el maig del 2024. L’Ajuntament de Badalona acumulava un deute d’1,7 milions d’euros amb la cooperativa Suara, que gestionava el centre des de l’any 2020, cosa que va provocar que l’entitat no renovés la licitació del servei. La Síndica de Greuges va obrir una actuació d’ofici respecte al tancament de l’alberg i posteriorment va instar el govern Albiol a donar resposta a les persones que passaven la nit a Can Bofí Vell.
Malgrat les constants demandes de l’oposició i d’entitats socials, l’Ajuntament no ha posat en marxa fins ara cap servei alternatiu al que s’oferia a l’alberg, on una cinquantena de persones podien pernoctar. De fet, la ciutat tampoc disposa d’un menjador social municipal, de manera que aquestes assistències als sensesostre van a càrrec d’entitats com les que formen la plataforma Taula Sense Llar de Badalona.
Diumenge a la nit, desenes de veïns van impedir l’arribada de material per acollir els migrants a la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, al barri de Sant Crist, on era prevista la seva acollida. El dispositiu d’emergència temporal gestionat per Càritas, Creu Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi, i amb el suport econòmic de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, va haver de derivar-se a altres centres per la pressió dels que s’hi van congregar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Confirmat per l'Estatut de Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat