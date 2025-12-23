Els Mossos investiguen la mort d’un home a Castelldefels
Tot apunta a una revenja relacionada amb el narcotràfic
Germán González
Els Mossos d’Esquadra busquen un sospitós que va disparar tres trets a un altre home per l’esquena al carrer Doctor Fleming de Castelldefels. La víctima, d’origen balcànic, va quedar greument ferida i va morir poc després al mateix carrer sense que els sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) poguessin fer res per salvar-li la vida.
Cap a les quatre de la tarda, el sospitós va disparar a la víctima i va escapar cap a un parc pròxim. Els agents van muntar un dispositiu per atrapar-lo amb suport aeri d’un helicòpter i de la unitat de drons, segons van explicar fonts policials. També efectius de la policia local van muntar controls perimetrals per localitzar el pistoler.
Tot apunta a una revenja relacionada amb el narcotràfic com el motiu d’aquest nou crim amb arma de foc a Catalunya, expliquen les mateixes fonts que encara investiguen l’entorn de la víctima. En aquest sentit, assenyalen que per les característiques del crim es tractaria d’una execució. Un testimoni ocular dels trets va trucar al telèfon d’emergències i es van desplaçar fins al lloc diverses unitats policials així com ambulàncies, tot i que no es va poder fer res per salvar la víctima.
Aquest és el tercer crim violent a Catalunya en només tres dies. El cap de setmana va morir un home davant una discoteca de Molins de Rei després de rebre un atac amb arma blanca en una baralla. A més, els Mossos van ser alertats després de la troballa d’un altre cadàver amb una ferida de bala al cap en una zona rural de Tarragona, tot i que s’espera l’informe forense per saber si es tracta d’un homicidi.
